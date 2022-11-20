黃秋生61歲金馬稱帝 感嘆終於得獎但媽媽已不在[影]

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第59屆金馬獎19日晚間在台北頒獎，本屆最佳男主角由港星黃秋生（右）以電影「白日青春」獲獎，黃秋生致詞時說，自己等影帝獎座好幾年了，他最想和媽媽分享，「我終於得到了，可是我媽媽已經不在了」。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第59屆金馬影帝揭曉，由61歲的黃秋生以「白日青春」第3度叩關男主角終於成功。黃秋生說等了好多年，完全沒想到自己會得獎，笑言新導彷彿帶運氣，未來拍片都要和新導演合作。

香港影帝黃秋生過去曾拿過3座金馬男配角獎，但是以「野獸刑警」、「千言萬語」2度入圍影帝都鎩羽而歸，這次終於帶著探討在港外籍難民議題的「白日青春」3度闖關成功。

稍早擔任金馬男配角頒獎人時，黃秋生還不忘自嘲，會請他頒獎是因為自己看了男主角入圍名單後，覺得自己沒機會上台，「大會安慰我，給我機會上台頒獎，有點遺憾，我連頒獎都是男配角，我應該要頒獎男主角的！我會努力，我有一天會摸到男主角的馬！」沒想到竟真的奪獎了。

今晚黃秋生從金馬影后賈靜雯手中接過獎座前，特別邀請合作的童星林諾一起上台，並把獎座與他分享，讓11歲的小男孩激動地不斷流淚，也特別用中文問候「大家好」。黃秋生隨後致詞，表示自己完全不敢相信、也沒想過，先前在台下猜誰會得獎，幾乎都猜對，「我的技巧是看攝影機，剛才（男主角公布前），真的我猜錯了」。

黃秋生分享，很多年前，因為入圍金馬影帝來台灣，隨手帶了一個空行李箱，他的媽媽詢問帶空的做什麼，他回應要來台買書。「果然我回去就『輸』了」，媽媽後來告訴他，「我早就知道你買書會輸，才問你」。黃秋生笑言：「我這次過來行李箱蠻滿的，應該有空位把這個（獎座）帶回去。」

黃秋生說，自己等影帝獎座好幾年了，他最想和媽媽分享。「我終於得到了，可是我媽媽已經不在了」，看著一旁繼續啜泣的林諾，黃秋生感慨著說：「我們一起哭好嗎？」最後，他也不忘感謝導演劉國瑞，「好像新的導演對我來說有點運氣，我以後拍片都找新導演」。

黃秋生也在後台分享，會帶林諾一起上台，是因為他沒得到新演員獎，想帶孩子感受一下舞台，對他的人生很重要，並打趣說，林諾未來搞不好會成為周潤發，「到時候他紅的時候，照顧我一下」。（編輯：屈享平）1111119

第59屆金馬獎19日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，最佳男主角由演員黃秋生（右）以電影「白日青春」拿下，黃秋生特別牽著同片演員、巴基斯坦裔素人童星林諾（左）一同登台。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

第59屆金馬獎19日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，最佳男主角由演員黃秋生（左）以電影「白日青春」拿下，這是他第3次入圍男主角、首度獲得影帝肯定。右為同片演員林諾，一度在黃秋生懷中激動落淚。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

第59屆金馬影帝由61歲香港影星黃秋生以電影「白日青春」拿下，黃秋生說，等了好多年，完全沒想到自己會得獎，他笑言新導彷彿帶來好運氣。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

第59屆金馬影帝由61歲港星黃秋生（圖）以「白日青春」獲獎，黃秋生在後台分享，得獎當下會帶童星林諾一起上台，是因他沒得到新演員獎，想帶孩子感受一下舞台，對他的人生很重要。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日