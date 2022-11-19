賴成英獲金馬終身成就獎 盼繼續為電影往前走

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（中央社記者王寶兒台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，台灣第一代電影技術人才賴成英獲得終身成就獎。今年91歲的他表示，雖然年紀大了，體力也不如從前，但他與大家一樣最愛電影，也將和大家繼續為電影往前走。

賴成英1931年出生於台中，他是中影公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才。1958年，他被派到日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年，因拍攝「街頭巷尾」與導演李行開始長期合作，並以「養鴨人家」、「群星會」、「秋決」拿下3座金馬獎最佳攝影。

1975年後賴成英轉執導演筒，至今擔任攝影作品逾60部、導演作品16部，導演處女作「桃花女鬥周公」是侯孝賢首部擔任編劇、副導演的電影，小野第1部編劇電影「男孩與女孩的戰爭」也由他執導，曾陸續出任攝影協會和導演協會幹事等職務，以攝影師、導演身分，見證台灣電影發展史。

引言人梁修身回憶，賴成英拍攝時，就算情急也不會對演員大聲說話，讓演員都能有自信地完成每個鏡頭，至今仍積極參與、協助台灣電影數位化及修復工作，是見證台灣電影發展史的國寶級大師，獲得終身成就獎實至名歸。

賴成英今晚在眾人掌聲中接過獎項，他表示，這個獎也屬於過去幾十年來、陪伴他一起工作的夥伴，「我代表他們向大會致最高謝意，謝謝。」他也說，電影實在是很有魅力，擁有無數空間可以讓人們創新、創造，他會跟著大家一起繼續為電影往前走。

賴成英感嘆，時間過得很快，他的頭髮都全白了，2隻腳加上拐杖變成3隻腳，也有了輪椅，而他的輪椅就是兒子、媳婦和一位陪伴著他60多年的牽手，「他們一直非常支持著我，讓我專心拍攝電影工作，謝謝我的家人。」（編輯：吳協昌）1111119

第59屆金馬獎19日晚間在台北舉行頒獎典禮，攝影師賴成英獲頒終身成就獎，全場鼓掌致敬。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日