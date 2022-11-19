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九槍奪金馬獎最佳紀錄片 記錄移工之死背後議題

2022/11/19 20:12（11/19 20:24 更新）
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第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館隆重登場，紀錄片「九槍」勇奪本屆最佳紀錄片肯定，導演蔡崇隆（後左4）率劇組成員在後台開心合影。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館隆重登場，紀錄片「九槍」勇奪本屆最佳紀錄片肯定，導演蔡崇隆（後左4）率劇組成員在後台開心合影。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
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（中央社記者葉冠吟、王寶兒台北19日電）第59屆金馬獎最佳紀錄片今晚頒給「九槍」，電影以越南移工阮國非之死，爬梳制度面的共犯結構。製片阮金紅代阮國非家人表示，希望透過紀錄片讓移工們永遠不要再發生這些事情。

「九槍」由蔡崇隆執導，今年入圍金馬獎最佳紀錄片及原創電影歌曲，記錄越南青年阮國非為早日還債淪為「逃跑移工」。阮國非在2017年被檢舉意圖竊車，遭警察連開9槍，延誤送醫後身亡。「九槍」透過訪談與梳理，探討9發子彈的背後議題。

阮金紅說，自己很榮幸能得到這個獎，代表越南人非常光榮驕傲，但她想替阮國非家屬傳達一些話。阮金紅轉述，阮國非的妹妹阿草詢問媽媽說，哥哥的紀錄片已經完成了，有什麼話想說。阮媽媽哭著回應，希望透過紀錄片讓踏上工作的移工都能健康平安，永遠不要再發生這些事。

阿草說，自己從頭到尾處理哥哥的後事，直到送他的骨灰回越南，「我很愛我哥，我來不及到現場救他，如果我在現場，我不會讓他失血那麼多而往生，他有對有錯，但不應該這樣讓他永遠離開我們，不需要這樣連打移工9槍」。

阮金紅表示，阿草清清楚楚知道警察在哥哥的哪裡開了9槍，但當時因為不希望讓媽媽太痛苦，阿草選擇了和解。現在時間過了5年，阿草在新加坡工作，知道爸媽在家鄉健康，她就很安心。阿草說哥哥很善良，也非常愛爸媽，這部作品她代表哥哥看了，希望一切都過去，祝福哥哥在天堂會更好。

製片李佩禪則表示，為了反映移民、移工沒有話語權的情況，導演放棄得獎發言，而由製片發言，他們拍攝「九槍」的目的是想讓大家知道，阮國非的死是有價值的，就像當年湯英伸一樣。（編輯：屈享平）1111119

影片來源：TGHFF
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