日本影后黑木瞳秀美腿 張孝全入圍影帝緊張冒汗

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第59屆金馬獎19日晚間將頒獎，星光大道壓軸重量級嘉賓為日本影后黑木瞳，她也開心揮手向台灣媒體朋友致意。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）第59屆金馬獎今晚舉行頒獎典禮，日本影后黑木瞳擔任頒獎人，她穿著桃紅色短洋裝露出修長美腿；張孝全今年入圍影帝，3次說「很開心」但難掩緊張，紅毯主持人楊千霈虧他緊張地直冒汗。

黑木瞳今晚穿著桃紅色高領短袖短洋裝搭配同色系恨天高，她期待未來能有機會與張艾嘉合作，被問到如何保持青春活力？她先笑著否認，接著才說「我演出很多作品，能夠從觀眾身上得到能量。」

坎城名導 是枝裕和 此次受邀在金馬大師課程分享拍片經驗，同時也擔任今晚的頒獎人。他表示大師課程中收到很多問題很開心，吃到台灣美食也很開心，未來若有機會，也願意到台灣拍攝作品。同樣擔任頒獎人的宋芸樺則穿著閃鑽高領短上衣搭配白色長裙，小露性感、秀出川字腹肌。

金馬影后張艾嘉憑藉「燈火闌珊」再次角逐影后，「燈火闌珊」片中藉由香港霓虹燈的消失感嘆時間流逝。張艾嘉表示感慨很多，「每一年都有很多美好的東西在消失，消失後才發現它的珍貴，一定要好好珍惜身邊的一切。」

「白日青春」此次入圍6個獎項，3度角逐金馬影帝的黃秋生，導演劉國瑞與新演員提名人林諾共同走上紅毯。11歲的林諾被問到是否怕黃秋生，因為黃秋生看起來比較兇，林諾大方表示「我不覺得他兇」。

第59屆金馬獎星光大道19日傍晚在台北國父紀念館盛大舉行，電影「白日青春」入圍多項大獎，演員黃秋生將角逐本屆影帝。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

電影「一家子兒咕咕叫」入圍13個獎項，準影帝游安順表示，金鐘獎和金馬獎很不一樣，「出道38年頭一次（入圍金馬獎）是托導演的福。」楊麗音與片中女兒李夢苡樺雙雙入圍最佳女配角獎，楊麗音笑說已和李夢苡樺說好，不管是誰得獎，都算楊麗音的。

準影帝張孝全今晚與「罪後真相」劇組還有最佳女配角入圍者方郁婷走上紅毯。被問到心情如何？張孝全打趣用3種不同語氣說：「很開心、更開心、很開心。」紅毯主持人楊千霈笑虧張孝全很緊張，背後都是汗。方郁婷則是黑格紋西裝短褲套裝搭配黑長靴俏麗登場。

「花路阿朱媽」在新加坡與韓國兩地取景，韓國資深演員鄭東煥以此入圍最佳男配角獎，他表示非常感動、也很感激。「這幾乎是我出生到現在最感人的事情，能到這個這麼美妙的地方與大家在一起。」

金曲歌后曹雅雯為「流麻溝十五號」演唱「永遠的所在」，這是她首度演唱電影主題曲，結果入圍最佳原創電影歌曲獎。曹雅雯表示若有機會演戲，想挑戰演出壞人或是鬼，比較有趣。

評審團主席許鞍華跟影帝張震、影后桂綸鎂共同走上紅毯，3人表示獎項評選起來有點困難，但都經過縝密的討論。（編輯：屈享平）1111119