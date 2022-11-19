謝盈萱挑大梁主持金馬 喊「哪裡跌倒哪裡站起來」

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（中央社記者王寶兒台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，影后謝盈萱獨挑主持人大梁，她身著紅色露背禮服從觀眾席上現身，決定「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，還說今晚「絕不會講任何1個英文單字」。

謝盈萱今晚在金馬獎主席李屏賓引介下從觀眾席登場，她自嘲自己4個禮拜前從相同位置站上舞台就「闖大禍」，因此今晚決定從哪裡跌倒就從哪裡站起來。

謝盈萱說，小時候，金馬獎頒獎典禮對她而言如星光熠熠的舞會，長大後她為來自四面八方的影人喝彩，神奇的是，如今她也和金馬獎有了連結，「今年竟然可以擔任值日生」。

曾奪下金馬獎最佳女主角的謝盈萱，除細數今年入圍創作者成就，也親自演唱「謝謝儂」一曲，敘說演員一行的心聲，還隨舞者上場跟著熱舞，將現場氣氛推入高潮。

金馬獎頒獎典禮今晚最先頒發最佳原著劇本獎，由「白日青春」開胡，編導劉國瑞得知獲獎一度激動無法言語，直呼「真的沒念錯嗎？」並感謝金馬獎評審委員，「白日青春」劇本他寫了滿久時間，期間也多虧有許多編劇顧問的幫助。

劉國瑞也感謝家人的支持，他表示，自己出生在馬來西亞，一直在香港偷偷做電影，沒有告訴家人，謝謝他們一直支持我。（編輯：陳政偉）1111119

第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間7時在台北國父紀念館正式登場，影后謝盈萱（圖）擔任主持人，登台為典禮開場。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日