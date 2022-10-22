更多編輯台推薦新聞：
圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告
娛樂

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
謝盈萱金鐘封后致詞搞烏龍 還原現場急喊：想好怎麼向導演賠罪
首頁 / 娛樂
金鐘獎第57屆
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點10/46
首頁 / 娛樂

謝盈萱金鐘封后謝錯劇組爆粗口掀高潮 向導演致歉急圓場

2022/10/22 23:36（10/23 00:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站22日電）第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，演員謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍戲劇節目女主角獎，最終以「四樓的天堂」封后，謝盈萱上台領獎時講錯得獎作品，回過神脫口說出英文髒話，笑翻全場；謝盈萱情緒平復後先向「四樓的天堂」的導演致歉，並感謝兩部作品的導演看到她不一樣的特質。

謝盈萱上台領獎時先是謝謝評審肯定，再說「能夠拿到這個獎，我要特別謝謝編劇，因為你們的關係可以寫出俗女這樣的劇本，讓一個40歲的女生有機會」，說到這她突然驚呼發現講錯得獎作品，爆粗口後立刻轉身，謝盈萱真性情的反應，引起全場哄堂大笑。

頒獎人鍾欣凌立刻走到謝盈萱身旁，向觀眾席秀出得獎名單，證明得獎作品是「四樓的天堂」後，鍾欣凌笑說「今晚金鐘最高潮」，謝盈萱也忍不住笑出來。

情緒平復後，謝盈萱兩度向「四樓的天堂」的導演陳芯宜致歉，接著說「劇本還是很重要的」，她感謝兩部作品的女性導演陳芯宜、嚴藝文，以及導演陳長綸，可以看到她不一樣的特質，「我從來沒有想過人生就是這麼奇妙」。

謝盈萱致詞完離開舞台後，鍾欣凌說：「以我認識的謝盈萱，現在應該在撞牆。」（編輯：王靖怡）1111022

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（圖）以「四樓的天堂」奪視后，致詞時一度弄錯獲獎作品說錯謝詞，被頒獎人鍾欣凌笑稱是本屆典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（圖）以「四樓的天堂」奪視后，致詞時一度弄錯獲獎作品說錯謝詞，被頒獎人鍾欣凌笑稱是本屆典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，一次占據戲劇節目女主角獎2席入圍名額的謝盈萱以「四樓的天堂」成新科視后，登台致詞時一度搞錯獲獎作品，掩面懊惱不已。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，一次占據戲劇節目女主角獎2席入圍名額的謝盈萱以「四樓的天堂」成新科視后，登台致詞時一度搞錯獲獎作品，掩面懊惱不已。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱最終以「四樓的天堂」拿下戲劇節目女主角獎，致詞時雖一度弄錯獲獎作品，但她表示，希望大家都能更加支持台劇。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱最終以「四樓的天堂」拿下戲劇節目女主角獎，致詞時雖一度弄錯獲獎作品，但她表示，希望大家都能更加支持台劇。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（右）以「四樓的天堂」拿下視后，上台時一度搞混獲獎作品，頒獎人鍾欣凌（左）上前向謝盈萱出示得獎名單，也笑稱這段會是典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（右）以「四樓的天堂」拿下視后，上台時一度搞混獲獎作品，頒獎人鍾欣凌（左）上前向謝盈萱出示得獎名單，也笑稱這段會是典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
延伸閱讀
李杏淚奪金鐘獎女配角 苦練唱功「茶金」化身京劇名伶睽違9年入圍金鐘迷你劇封后 林辰唏把獎獻給酷兒盼撕掉標籤吳朋奉生前關注社會議題 遺作飾演遭剝削漁民奪金鐘迷你劇視帝火神的眼淚奪金鐘戲劇人氣獎 導演盼消防殉職悲劇不再重演金鐘迷你劇男配角雙蛋黃 13歲白潤音致謝前輩、黃冠智直呼心臟快停曾寶儀金鐘開場分飾5角搭阿翰飆戲 九天玄女降落典禮獲好評金鐘獎紅毯直擊 楊謹華蔡淑臻等5大嬌點一次看圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
金鐘57戲劇配樂獎 魚丁糸「池塘怪談」獲得