謝盈萱金鐘封后謝錯劇組爆粗口掀高潮 向導演致歉急圓場

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演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

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（中央社網站22日電）第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，演員謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍戲劇節目女主角獎，最終以「四樓的天堂」封后，謝盈萱上台領獎時講錯得獎作品，回過神脫口說出英文髒話，笑翻全場；謝盈萱情緒平復後先向「四樓的天堂」的導演致歉，並感謝兩部作品的導演看到她不一樣的特質。

謝盈萱上台領獎時先是謝謝評審肯定，再說「能夠拿到這個獎，我要特別謝謝編劇，因為你們的關係可以寫出俗女這樣的劇本，讓一個40歲的女生有機會」，說到這她突然驚呼發現講錯得獎作品，爆粗口後立刻轉身，謝盈萱真性情的反應，引起全場哄堂大笑。

頒獎人鍾欣凌立刻走到謝盈萱身旁，向觀眾席秀出得獎名單，證明得獎作品是「四樓的天堂」後，鍾欣凌笑說「今晚金鐘最高潮」，謝盈萱也忍不住笑出來。

情緒平復後，謝盈萱兩度向「四樓的天堂」的導演陳芯宜致歉，接著說「劇本還是很重要的」，她感謝兩部作品的女性導演陳芯宜、嚴藝文，以及導演陳長綸，可以看到她不一樣的特質，「我從來沒有想過人生就是這麼奇妙」。

謝盈萱致詞完離開舞台後，鍾欣凌說：「以我認識的謝盈萱，現在應該在撞牆。」（編輯：王靖怡）1111022

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（圖）以「四樓的天堂」奪視后，致詞時一度弄錯獲獎作品說錯謝詞，被頒獎人鍾欣凌笑稱是本屆典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，一次占據戲劇節目女主角獎2席入圍名額的謝盈萱以「四樓的天堂」成新科視后，登台致詞時一度搞錯獲獎作品，掩面懊惱不已。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱最終以「四樓的天堂」拿下戲劇節目女主角獎，致詞時雖一度弄錯獲獎作品，但她表示，希望大家都能更加支持台劇。中央社記者裴禛攝 111年10月22日