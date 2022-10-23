謝盈萱金鐘封后謝錯劇組認自己像「陳嘉玲」 頒獎前中兩張發票以為不會得獎

演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

（中央社台北23日電）演員謝盈萱昨晚以「四樓的天堂」奪下金鐘視后，一度搞錯謝詞，感謝「俗女養成記2」團隊，她在慶功宴受訪時談到簡直就像「陳嘉玲」會發生的事，更透露前幾天剛對中兩張發票，以為自己不會得獎。

謝盈萱今年以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍金鐘戲劇節目女主角獎，最終以前者奪獎，但上台時誤以為是以「俗女養成記2」獲獎，一度講錯謝詞，讓她驚慌到脫口講髒話，當場懊悔不已。

在慶功宴受訪時謝盈萱依舊很懊惱，也直呼自己忘記感謝同劇前輩黃秋生。「四樓的天堂」導演陳芯宜則安慰謝盈萱，表示一聽到謝盈萱名字出現後，立即爆哭，也知道謝盈萱講錯謝詞會內疚，還馬上傳訊息告訴對方，不用掛心、自己很愛她。謝盈萱笑說：「剛剛有人提醒我，以後跟導演合作是不是要打折，我會好好考慮。」

謝盈萱承認在台上的行徑就像「俗女養成記」的「陳嘉玲」，更透露導演嚴藝文早就料到會發生這樣的事，當下就聽到對方在台下大笑，「只能說，好險我有拍『俗女』，事情已經發生了，也沒有辦法，還好導演團隊不計較，我也不能直接轉身下台走人，該謝謝的人還是要謝。」

謝盈萱分享，原本預想自己不一定會得獎，因為有聽前輩說過，入圍前不要去對任何彩券或發票，可能會把得獎運搶走。結果前幾天，她小心點開信箱，就發現中了統一發票，緊張向經紀人報備。

謝盈萱提到，原本經紀人以為她入圍兩項、只中一張還有機會，「但我中了兩張，一張200、一張500，我們兩個當下互看講不出話」，又因為是電子發票會直接轉入銀行戶頭，沒機會捐掉，「那刻我就覺得老天幫我決定好了」。

昨天評審團指出謝盈萱以一票險勝「華燈初上」的楊謹華。謝盈萱得知後強調，能有楊謹華這位對手非常榮幸，對方演技很穩定、厲害，很多地方是自己做不到的，「我覺得謹華得獎是遲早的事情，我很敬重這個對手，也期待有機會跟她合作」。

新科金鐘視帝陳亞蘭昨晚也邀謝盈萱參演歌仔戲，謝盈萱苦笑說，當下雖是真心誠意答應，但很擔心自己拖累對方，「我覺得任何都能嘗試，但能力不足，還是要以作品最佳考量啦，唱和台語挑戰都很大，不是我們這種外行人能做的。」她笑說，會好好練台語，但歌喉就真的是看老天賞不賞飯吃。（編輯：張雅淨）1111023