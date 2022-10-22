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謝盈萱金鐘封后致詞搞烏龍 還原現場急喊：想好怎麼向導演賠罪
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謝盈萱金鐘封后致詞搞烏龍 還原現場急喊：想好怎麼向導演賠罪

2022/10/22 23:36（10/23 00:00 更新）
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第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（圖）以「四樓的天堂」奪視后，致詞時一度弄錯獲獎作品說錯謝詞，被頒獎人鍾欣凌笑稱是本屆典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，演員謝盈萱（圖）以「四樓的天堂」奪視后，致詞時一度弄錯獲獎作品說錯謝詞，被頒獎人鍾欣凌笑稱是本屆典禮最高潮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）第57屆金鐘獎今晚頒獎，戲劇節目女主角由雙料入圍的謝盈萱以「四樓的天堂」摘下。她誤以為是以「俗女養成記2」封后，結果致詞到一半發現不對，笑爆粗口，意外寫下典禮高潮。

謝盈萱今晚以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍戲劇節目女演員獎，最後是以「四樓的天堂」封后。謝盈萱上台先是感謝評審，接著感謝「俗女養成記2」團隊，此時她驚覺是以「四樓的天堂」摘獎，在台上忍不住笑爆粗口，頒獎人鍾欣凌笑說：「這是今晚最高潮。」

謝盈萱在台上感謝編劇、導演創作出一個40歲的角色，「不管是『俗女』或是『天堂』，感謝2個女性導演和導演陳長綸，看到我不一樣的特質。沒想過人生這麼奇妙。」

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謝盈萱後台受訪表示，聽到名字當下覺得要和其他入圍的女演員打招呼，「腦袋一直空掉，聽到有人大喊『四樓』。我下台以後也是有站著平復一下（心情）。」謝盈萱也說，頒獎典禮中看到作品的片段，都有想過可能是其他人得獎，明年會有新作品和觀眾見一面。

對於在台上以為自己是以「俗女養成記2」得獎，謝盈萱表示，已經想好怎麼和「四樓的天堂」導演陳芯宜賠罪，「應該會好好敬她喝幾杯吧！或是問她要不要分獎金。」（編輯：屈享平）1111022

謝盈萱金鐘後台訪問。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）
謝盈萱得獎片段。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）
演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員謝盈萱（右）在第57屆金鐘獎以「四樓的天堂」奪視后，不過上台時一度搞混獲獎作品鬧笑話，頒獎人鍾欣凌（右2）向觀眾席出示得獎名單，一旁謝盈萱難掩尷尬，全場也笑開懷。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
影片來源：公視戲劇 PTS Drama
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