吳朋奉遺作奪迷你視帝 林辰唏把獎獻給世界酷兒

（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男女主角出爐，前者由「降河洄游」已故演員吳朋奉奪下；後者則由睽違9年入圍的林辰唏獲獎，她要把獎獻給世界上所有酷兒，祝福大家能拿掉標籤、喜悅做自己。

迷你劇集／電視電影男主角由前年5月過世的「降河洄游」資深演員吳朋奉獲獎，打敗「比悲傷更悲傷的故事：影集版」王柏傑與范少勳、「池塘怪談」林鶴軒和「良辰吉時」楊祐寧。

「降河洄游」是吳朋奉遺作，在劇中演出深陷利害關係角力中的漁民。導演朱平就曾說過，這部戲就是以吳朋奉的角色作發想，是演出的不二人選，今晚獎項也由朱平代為領獎，他表示：「臨時上來替朋奉領這個獎，很緊張也很開心，雖然他沒看到這支片的成品，但他一定在天上看著我替他領這個獎」。

吳朋奉2020年5月因腦中風逝世，享年55歲，他縱橫戲劇與表演舞台近30年，演技精湛，曾摘下金鐘、金馬、台北電影節獎座的三金影帝。他生前積極關注社會議題，為台灣社會跟影劇圈都帶來極大貢獻。

迷你劇集／電視電影女主角獎則由「第一次遇見花香的那刻」的林辰唏奪下，角逐同獎的有「台北過手無暝無日」王渝萱、「公視新創短片-蝴蝶」余佩真、「比悲傷更悲傷的故事：影集版」邵雨薇、「我是自願讓他殺了我」蔡淑臻。

林辰唏在劇中飾演過著偽單親媽媽生活、與學妹外遇的人妻，這也是她繼「罪美麗」後、睽違9年再踏進金鐘獎。林辰唏上台後數度哽咽，感謝飾演學妹、剛奪下迷你劇集女配角獎的程予希，也謝謝導演鄧依涵，感謝對方的相信、包容與邀請，以及一直對她不離不棄、給她信心的朋友們。

林辰唏也在台上感謝最愛、也到場支持的家人：「林立書你是最棒的父親，還有我的兒子，媽媽愛你，謝謝你們給我無限的包容去探索自己，謝謝每一個幫助過我的人，也謝謝我自己」。

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最後林辰唏喊話，要把獎項獻給世界上所有的酷兒，「我祝福你們可以拿掉標籤，自由喜悅地做你自己」，以及呼籲對地球多些關注，「整個生態系正在消失，如果我們在生活上的選擇做出改變，我們會有很多不一樣的未來」。

另外，迷你劇集／電視電影編劇獎也由擔任「第一次遇見花香的那刻」編導的鄧依涵奪下，她含淚上台表示，這輩子可以當說故事的人，是很幸福的事情，後天是她生日，能提前收禮相當開心。「我想感謝我愛過，也給我愛的女孩們，因為有妳們陪我一起成長，才會有花香」，最後希望她的爸媽對她的驕傲沒有遺憾，並祝福每一個真心勇敢的人。（編輯：屈享平）1111022