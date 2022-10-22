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曾寶儀開衩裸色禮服金鐘獎紅毯亮相 林辰唏一身亮黃露腰搶眼【圖輯】

2022/10/22 17:00（10/22 17:55 更新）
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第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮前星光大道盛大展開，演員林辰唏（左）以一身黃色禮服亮相、典禮主持人曾寶儀（右）則穿裸色系禮服登場。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮前星光大道盛大展開，演員林辰唏（左）以一身黃色禮服亮相、典禮主持人曾寶儀（右）則穿裸色系禮服登場。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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（中央社網站22日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚登場，星光大道由陳家逵及楊小黎2人搭檔主持。眾星盛裝打扮出席紅毯。（編輯：林傑立）

演員「大鶴」林鶴軒一身大紅色西裝搭配黃色捧花，相當搶鏡。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員「大鶴」林鶴軒一身大紅色西裝搭配黃色捧花，相當搶鏡。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員林辰唏身穿亮黃色系禮服開心走上星光大道。林辰唏將角逐第57屆電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員林辰唏身穿亮黃色系禮服開心走上星光大道。林辰唏將角逐第57屆電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員程予希角逐第57屆電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，22日開心走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員程予希角逐第57屆電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，22日開心走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員姚以緹以一身中性剪裁西裝走上紅毯，展現率性氣質。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員姚以緹以一身中性剪裁西裝走上紅毯，展現率性氣質。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員曾少宗22日以暗藍色系絲絨質感西裝帥氣在紅毯亮相。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員曾少宗22日以暗藍色系絲絨質感西裝帥氣在紅毯亮相。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員李雪以一身黑色高衩禮服現身紅毯，大方秀身材。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員李雪以一身黑色高衩禮服現身紅毯，大方秀身材。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員王渝萱身著一席黑色平口禮服，開心在紅毯留影。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
演員王渝萱身著一席黑色平口禮服，開心在紅毯留影。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
曾寶儀以裸色系禮服美麗亮相，將獨挑大樑主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
曾寶儀以裸色系禮服美麗亮相，將獨挑大樑主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
藝人楊小黎卸下節目類入圍者身分，扛起戲劇類紅毯主持棒，換上粉色系亮片斜肩禮服現身。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
藝人楊小黎卸下節目類入圍者身分，扛起戲劇類紅毯主持棒，換上粉色系亮片斜肩禮服現身。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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