金鐘獎節目類紅毯直擊 女星造型5大嬌點一次看

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第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，藝人小S（左）、蔡尚樺（中）、趙岱新（右）等女星們紅毯爭豔。（左、中為中央社檔案照片，右為三立提供）

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（中央社網站21日電）第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今晚率先在台北國父紀念館登場，女星們紅毯爭豔，中央社整理包括藝人小S、蔡尚樺、趙岱新、卓文萱、籃籃等5大造型亮點。

●小S（徐熙娣）

藝人小S（徐熙娣）以浮誇墊肩造型的黑絲絨禮服現身星光大道，一出場就成全場焦點。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

以「熙娣想聊」角逐綜藝節目主持人獎，小S身穿浮誇墊肩造型的黑絲絨禮服霸氣登場，受訪時大喊「我是紅毯第一美」，還笑稱就算不是第一美，也是第一誇張或第一肩，結束訪問轉身要離開時，墊肩撞倒麥克風架，後方的派翠克連忙伸手扶正，卻被小S虧說愛搶鏡頭，逗笑全場。

●蔡尚樺

藝人蔡尚樺黑色低胸禮服綴上金鍊走紅毯，性感吸睛。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

「全民星攻略」、「全明星運動會」雙料入圍益智及實境節目主持人獎的蔡尚樺，以黑色平口低胸褲裝，胸前搭配金鍊性感亮相。

●趙岱新

節目「#T-POP我們聽大的!!」主持人趙岱新穿胸口比基尼造型的白色禮服小露性感。（三立提供）

「#T-POP我們聽大的!!」角逐綜藝節目獎，主持人趙岱新身穿白色長袖禮服，胸口設計成比基尼造型小露性感，她說，服裝是走簡單大方的風格，腰線高讓比例好一點。日前歌手周興哲宣布向趙岱新求婚成功，趙岱新在紅毯上聽到大家道賀恭喜時開心微笑回應。

●卓文萱

藝人卓文萱以一身白色系氣質禮服登上星光大道，特別側身露美背，展現好身材。（三立提供）

入圍綜藝節目主持人的「型男大主廚」卓文萱，以立領長袖白色薄紗亮片禮服亮相，仙氣十足，胸口小巧思、露美背增添性感。

●籃籃（籃靖玟）

以「綜藝大集合」入圍綜藝節目主持人的籃籃（籃靖玟）盛裝亮相星光紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃角逐綜藝節目主持人獎，與「綜藝大集合」主持群一同走紅毯，籃籃以一襲銀色深V細肩帶禮服亮相，既性感又可愛。（編輯：王靖怡）1111021