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節目創新獎雙蛋黃 阮三个演員主持群斜槓貢獻綜藝

2022/10/21 22:37（10/21 23:11 更新）
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第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，藝人楊貴媚（右）、施名帥（左）、温貞菱（右2）、林柏宏（左2）以「阮三个3」拿下益智及實境節目主持人獎，登台時難掩開心神情。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，藝人楊貴媚（右）、施名帥（左）、温貞菱（右2）、林柏宏（左2）以「阮三个3」拿下益智及實境節目主持人獎，登台時難掩開心神情。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎。節目創新獎「公視主題之夜SHOW」與「你的島嶼我的家」奪獎；「阮三个3」摘益智及實境節目主持人獎，影后主持人楊貴媚也感謝演員為綜藝做貢獻。

韓國人氣綜藝節目「第六感」、Running Man、「謎追里8-1000」製作人丁哲珉今晚與炎亞綸搭檔頒獎，丁哲珉以中文分享，製作節目成功的秘訣就是「製造歡樂與笑容，還要有熱情」；他也說應該要持續保持好奇心，還有對人類的關心。

「公視主題之夜SHOW」摘下節目創新獎後，團隊帶著印有所有工作人員姓名的板子上台。製作人莊又竑說，「公視主題之夜SHOW」是公民論壇實境秀，鎖定時下最困難、最尷尬的公共性議題討論，能夠創新要感謝能承接任務的主持人。

主持人、心理醫生鄧惠文則說：「當我們試著從不同面向思考，如果能完整看待一件事，那麼痛苦就可能消失。」主持人凱莉則笑稱自己是負責踩線和「炎上」的人，但得獎後就可以說是創新了。

「你的島嶼我的家」導演阿洛表示，這是疫情下台灣與紐西蘭合作的作品，「台灣面向西時，我們是少數，但面向太平洋，我們是南島的源頭，我們是非常驕傲的島嶼人。」她也透露已經在籌備第2集，「希望大家可以支持原住民婦女創業。」

公視公共論壇節目「公視主題之夜SHOW」獲一般節目類節目創新獎肯定，主持人鄧惠文（前右起）、凱莉與團隊登場領獎，並展示所有劇組成員名單，向他們致謝。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
公視公共論壇節目「公視主題之夜SHOW」獲一般節目類節目創新獎肯定，主持人鄧惠文（前右起）、凱莉與團隊登場領獎，並展示所有劇組成員名單，向他們致謝。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間盛大舉行，台紐跨國音樂交流紀實節目「你的島嶼我的家」榮獲一般節目類節目創新獎肯定，導演阿洛．卡力亭．巴奇辣（左2）率製作人一同上台發表感言。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間盛大舉行，台紐跨國音樂交流紀實節目「你的島嶼我的家」榮獲一般節目類節目創新獎肯定，導演阿洛．卡力亭．巴奇辣（左2）率製作人一同上台發表感言。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日舉行節目類頒獎典禮，一般節目類節目創新獎由「你的島嶼我的家」等兩大節目一同獲獎，「你的島嶼我的家」導演阿洛．卡力亭．巴奇辣（中）與製作人開心在後台合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日舉行節目類頒獎典禮，一般節目類節目創新獎由「你的島嶼我的家」等兩大節目一同獲獎，「你的島嶼我的家」導演阿洛．卡力亭．巴奇辣（中）與製作人開心在後台合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

益智及實境節目主持人獎由「阮三个3」楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏摘下。楊貴媚表示，「原來演員斜槓人生，也能為綜藝節目有貢獻。『阮三个3』是一個溫暖大家庭，傳達不只娛樂，還有人與人之間的情感。」温貞菱感謝社團法人台灣芒草心慈善協會及旭海小學堂，將會與他們分享獎金。

「決戰水下伸展台」摘下益智及實境節目獎。製作人李景白表示，這節目是全球第一個水下舞台的競賽節目，「從『水下三十米』到『決戰水下伸展台』都是想創作有台灣特色的節目，我們把海洋當作台灣的靈魂，要當成台灣的驕傲。」李景白也感謝文化部的補助，「我們會繼續做，希望讓更多人知道海洋的美麗，還有問題。」（編輯：張芷瑄）1111021

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
藝人林柏宏（右起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥以節目「阮三个 3」拿下本屆益智及實境節目主持人獎。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人林柏宏（右起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥以節目「阮三个 3」拿下本屆益智及實境節目主持人獎。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
益智及實境節目獎由製作人李景白所打造的節目「決戰水下伸展台」獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
益智及實境節目獎由製作人李景白所打造的節目「決戰水下伸展台」獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人炎亞綸（右）搭檔韓國知名製作人丁哲珉（左）頒獎，炎亞綸更展現一口流利英文。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人炎亞綸（右）搭檔韓國知名製作人丁哲珉（左）頒獎，炎亞綸更展現一口流利英文。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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