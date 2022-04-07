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朱芷瑩飆演技騙1個月 現身「阮三个3」嚇傻施名帥

2022/4/7 20:47（4/7 21:16 更新）
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金鐘視后朱芷瑩（中）為參加實境節目「阮三个3」錄影，騙足節目主持人、男友施名帥整整1個月，坦言過程「很煎熬」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
金鐘視后朱芷瑩（中）為參加實境節目「阮三个3」錄影，騙足節目主持人、男友施名帥整整1個月，坦言過程「很煎熬」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）藝人施名帥主持實境節目「阮三个3」明晚播最後一集，他為了找鐵人三項趣味賽成員傷透腦筋，沒想到女友金鐘視后朱芷瑩騙了一個月突襲現身，讓每天與她通電話的施名帥被嚇傻。

公視今天發布新聞稿，「阮三个3」由金馬影后楊貴媚與演員施名帥、温貞菱與林柏宏共同主持，在台東成功開啟民宿，更規劃要舉辦「阮三个鐵人趣味賽」。不過參與者要從哪裡找，讓大家相當煩惱。

温貞菱首先靈機一動打電話給李玉璽，沒想到對方毫不猶豫一口答應馬上飛來台東支援，展現十足義氣；馬力歐則是接到謝章穎電話，邀來參與錄影，沒想到人一到就被拉去練習兩人三腳，大呼節目組「怎麼玩這麼硬」。

活動前2天，施名帥交往5年的演員女友朱芷瑩驚喜現身，讓毫不知情的施名帥嚇得目瞪口呆。原來施名帥每天收工後，都會花1個小時和朱芷瑩通電話，完全沒察覺對方會來參加，「當下先是驚喜，但馬上就變成驚嚇，因為這一切不可能是臨時起意安排的」，感嘆原來被騙就是這麼容易的事情。

朱芷瑩開心分享，自己從施名帥正式開拍前，就已經確認要來參與，整整騙足對方一個多月，「過程中很煎熬，我好幾度在跟他通電話的時候，差點脫口詢問民宿有沒有洗髮精、沐浴乳等生活用品」。林柏宏佩服稱讚朱芷瑩，不愧是真正的金鐘視后。

為舉辦「阮三鐵人趣味賽」，楊貴媚事前還特地前去拜會台東成功鎮長，不料活動當天竟巧遇颱風來攪局。受邀來當活動主持人的鍾欣凌，得知要在颱風天舉辦三鐵，還開玩笑說自己是來看笑話的。

原本大家還想堅持舉辦，但看見温貞菱在雨中仍不放棄試騎腳踏車，風勢強勁到終點的充氣拱門都無法立起後，最後決議取消活動，楊貴媚當場忍不住落淚，鍾欣凌事後也不捨表示：「看到媚姊眼眶有淚，當下只能嘆氣，他們應該真的練得很辛苦！」

「阮三个3」最後一集將於8日晚上9時在公視播出，「公視+」線上同步跟播。（編輯：管中維）1110407

實境節目「阮三个3」規劃要舉辦「阮三个鐵人趣味賽」，成員們湊在民宿空地加緊練習兩人三腳。可惜最後因颱風攪局，讓趣味比賽無法舉行。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
實境節目「阮三个3」規劃要舉辦「阮三个鐵人趣味賽」，成員們湊在民宿空地加緊練習兩人三腳。可惜最後因颱風攪局，讓趣味比賽無法舉行。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
實境節目「阮三个3」成員為籌備民宿首屆鐵人賽費盡苦心，卻遇颱風攪局被迫取消，讓老闆娘楊貴媚（左）不捨地當場落淚。藝人鍾欣凌（前右）事後也不捨表示：「看到媚姊眼眶有淚，當下只能嘆氣，他們應該真的練得很辛苦！」（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
實境節目「阮三个3」成員為籌備民宿首屆鐵人賽費盡苦心，卻遇颱風攪局被迫取消，讓老闆娘楊貴媚（左）不捨地當場落淚。藝人鍾欣凌（前右）事後也不捨表示：「看到媚姊眼眶有淚，當下只能嘆氣，他們應該真的練得很辛苦！」（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
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