Lulu槓龜8次首奪金鐘 感謝入行10年走上舞台

（中央社記者王寶兒台北21日電）第57屆電視金鐘獎節目類今晚頒獎，綜藝節目主持人獎由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）拿下，這是Lulu槓龜8次以來首度獲獎，她落淚說，很高興花10年從台下第一排走上舞台。

黃子佼、Lulu今年以共同主持的節目「婚禮歌手」獲得綜藝節目主持人獎，黃子佼在頒獎典禮前還向Lulu承諾，若得獎將送她愛馬仕包。Lulu獲獎後也在台上樂喊「得獎要給愛馬仕！」黃子佼則幽默說會送「愛馬仕的皮…帶。」

Lulu今年同時以「綜藝大熱門」入圍綜藝節目主持人獎，當頒獎人高怡平及許效舜宣布得獎人後，Lulu立刻落淚並擁抱黃子佼，而「綜藝大熱門」主持人吳宗憲也熱烈鼓掌，陳漢典則紅著眼眶為搭檔開心。

黃子佼大方地將致詞時間讓給Lulu。Lulu致詞則數度哽咽，拿出手機看得獎感言時，手還不斷顫抖，她說：「我沒想到拿獎是這個感覺。」

Lulu說，她很幸運能遇到黃子佼這樣的好搭檔、好師父，能在她開心時為她鼓掌，難過時為她開導。除謝謝另一檔節目的搭檔吳宗憲、陳漢典外，她也特別唱名感謝過去的老闆及經紀人，「有他們的發現，我才能一路走到今天。」

Lulu表示，今年是她入行第10年，每年坐在第一排時都覺得離台上很近，每次聽到得獎人喊自己沒心理準備時，她其實都已經準備好了，感言也早就寫好了，「但是我很開心，我花了10年從第一排走到這裡，讓我知道主持這份工作是神聖的。」

Lulu說，她也希望讓大家知道，雖然她在台上談笑風生，看來嘻嘻哈哈，但她是非常認真且嚴肅的態度看待這份工作，「主持工作是我的使命，在舞台上表演也是我的火花，每一次的登台對我來說都是一個學習，謝謝大家給我這些機會，我會繼續努力，我會帶著這樣的職人精神繼續在台上表演。」

綜藝節目獎則由「大嘻哈時代」獲得，製作人潘筱晴表示，她很感謝能在團隊促成下完成台灣第一檔嘻哈節目，她也感謝選手們的參與，「這舞台是為你們準備的，也謝謝你們成就了這個節目。」（編輯：張芷瑄）1111021