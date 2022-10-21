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金鐘57紅毯 黃子佼祝Lulu開胡、得獎送愛馬仕包

2022/10/21 18:32（10/21 18:45 更新）
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音樂實境節目「婚禮歌手」主持人Lulu黃路梓茵（前左）與黃子佼（前右）21日一同踏上第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道，臉上喜悅神情展露無疑。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
音樂實境節目「婚禮歌手」主持人Lulu黃路梓茵（前左）與黃子佼（前右）21日一同踏上第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道，臉上喜悅神情展露無疑。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚率先登場，藝人Lulu今年帶著2項作品8度入圍，身穿粉紅色蝴蝶結禮服好氣色登場，師父黃子佼更表示，如果Lulu這次能開胡，就買愛馬仕包包送她。

電視金鐘獎本屆首度將節目、戲劇類拆分辦理，今天由節目類打頭陣在國父紀念館登場。星光大道由薛紀綱搭檔焦凡凡主持。

典禮主持人曾國城和唐綺陽，分別以灰色亮面西裝和黑白花瓣褲裝俐落現身，前2屆入圍都開胡的曾國城，今年連3度入圍依舊有自信奪獎；而入圍一般節目攝影獎的「雙面曹里歐」，變裝皇后主角曹里歐踩著恨天高、金黃色華麗裝扮，陪伴導演潘信安走紅毯，十分搶眼。

以「婚禮歌手」入圍綜藝節目主持人的Lulu（黃路梓茵）以蝴蝶結粉紅色平口洋裝、俏麗短髮與黃子佼共同走紅毯。8度入圍落馬的Lulu，期待今晚能奪下首座金鐘獎，也讓一旁的黃子佼說，若開胡就要送愛馬仕包包。

「全民星攻略」、「全明星運動會」雙料入圍的蔡尚樺，以黑色平口低胸褲裝，金色流蘇在胸口驚喜點綴，獨自性感走紅毯，她笑言未來想挑戰外景、美食節目才能名正言順大吃，也希望有機會和黃豪平、視網膜一起主持節目。

入圍綜藝節目主持人的「型男大主廚」卓文萱穿高領白色禮服亮相，胸口還有小巧思、仙氣十足，2名搭檔詹姆士、吳秉承則穿黑色西裝。從廚師斜槓到主持人，被問及有沒有興趣挑戰演戲，詹姆士笑言：「不演廚師什麼都可以」。

連續第2年以「在台灣的故事」提名自然科學及人文紀實節目主持人獎的楊小黎，以薰衣草色公主禮服亮相，明天還擔任戲劇類紅毯主持的她，打趣說今天先當女明星享受party，明天就是服務業認真主持工作。有趣的是，由於楊小黎和焦凡凡身高氣質相似，兩人在後台還一度被認錯。

台北市議員邱威傑（呱吉）、Podcaster凱莉和心理醫師鄧惠文今年也以「公視主題之夜SHOW」入圍節目創新獎，攜手走上金鐘紅毯。呱吉提到，曾有人疑惑「公視做這樣的節目是可以的嗎？」但他認為節目能深入淺出讓觀眾了解更多元的產業。（編輯：張芷瑄）1111021

藝人蔡尚樺角逐益智及實境節目主持人獎，傍晚盛裝走上星光大道，亮麗吸睛。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人蔡尚樺角逐益智及實境節目主持人獎，傍晚盛裝走上星光大道，亮麗吸睛。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人楊小黎以一身淡紫色緞面禮服搭配及耳中長髮造型亮相，氣質優雅。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人楊小黎以一身淡紫色緞面禮服搭配及耳中長髮造型亮相，氣質優雅。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人卓文萱一身白色系氣質禮服登上星光大道，特別側身小露美背，展現好身材。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人卓文萱一身白色系氣質禮服登上星光大道，特別側身小露美背，展現好身材。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
「公視主題之夜SHOW」節目主持團隊呱吉（右起）、鄧惠文及凱莉開心走紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
「公視主題之夜SHOW」節目主持團隊呱吉（右起）、鄧惠文及凱莉開心走紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
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