金鐘獎第57屆節目類典禮登場 多視角直播管道看這裡
2022/10/21 15:22（10/21 17:15 更新）
第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮21日登場，星光大道由薛紀綱（右）、焦凡凡（左）搭檔主持。（三立提供）
（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎首度分兩天舉行，今晚節目類頒獎典禮率先在國父紀念館登場，將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項。曾國城與占星專家唐綺陽首度合作主持、小S與黃子佼師徒爭綜藝節目主持人獎，以及「國民姐夫」AKIRA預告登台都成典禮焦點。
今天傍晚5時登場的星光大道由薛紀綱、焦凡凡搭檔主持，身為「金鐘常客」的薛紀綱包含本屆入圍次數多達15次，焦凡凡則是從YouTube跨界到電視圈，兩人皆首度接下紅毯主持棒。
頒獎典禮晚間7時開始，主持人由曾國城和唐綺陽重量級組合聯手出擊，主持老將搭上「國師」將迸出新火花，兩人也保證精準控時，會在晚上10時前結束典禮。
本屆受矚獎項包括綜藝節目主持人獎，徐熙娣（小S）以新節目「熙娣想聊」入圍，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」比拚。另外由金馬影后楊貴媚領軍的民宿經營實境節目「阮三个3」將角逐益智及實境節目獎，同組入圍者有「全明星運動會」、「決戰水下伸展台」、「全民星攻略」以及「上山下海過一夜」，競爭激烈。1111021
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