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金鐘獎第57屆節目類典禮登場 多視角直播管道看這裡

2022/10/21 15:22（10/21 17:15 更新）
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第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮21日登場，星光大道由薛紀綱（右）、焦凡凡（左）搭檔主持。（三立提供）
第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮21日登場，星光大道由薛紀綱（右）、焦凡凡（左）搭檔主持。（三立提供）
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（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎首度分兩天舉行，今晚節目類頒獎典禮率先在國父紀念館登場，將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項。曾國城與占星專家唐綺陽首度合作主持、小S與黃子佼師徒爭綜藝節目主持人獎，以及「國民姐夫」AKIRA預告登台都成典禮焦點。

今天傍晚5時登場的星光大道由薛紀綱、焦凡凡搭檔主持，身為「金鐘常客」的薛紀綱包含本屆入圍次數多達15次，焦凡凡則是從YouTube跨界到電視圈，兩人皆首度接下紅毯主持棒。

頒獎典禮晚間7時開始，主持人由曾國城和唐綺陽重量級組合聯手出擊，主持老將搭上「國師」將迸出新火花，兩人也保證精準控時，會在晚上10時前結束典禮。

本屆受矚獎項包括綜藝節目主持人獎，徐熙娣（小S）以新節目「熙娣想聊」入圍，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」比拚。另外由金馬影后楊貴媚領軍的民宿經營實境節目「阮三个3」將角逐益智及實境節目獎，同組入圍者有「全明星運動會」、「決戰水下伸展台」、「全民星攻略」以及「上山下海過一夜」，競爭激烈。1111021

觀眾可透過以下轉播收看金鐘獎：

官方網路頻道：金鐘57官網金鐘官方YouTube金鐘官方臉書
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
MOD直播：三立戲劇台
海外直播：三立國際台
廣播調頻：好事廣播電台989
數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTubeVidol YouTube文化部臉書中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV
影音平台直播：Vidol影音平台

星光大道直播

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
主持人區。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
媒體訪問區。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

頒獎典禮直播

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
舞台正視角全景。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
新聞中心。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
手語。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
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