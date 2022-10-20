我的出走日記編劇來台 鼓勵創作者累積人生經驗

（中央社記者王心妤台北20日電）第57屆金鐘獎國際工作坊今天登場，韓劇「我的出走日記」、「我的大叔」編劇朴海英訪台，與「我可能不會愛你」編劇徐譽庭對談，鼓勵年輕創作者累積人生經驗才能訴說動人故事。

金鐘獎國際工作坊「戲劇專場」由朴海英與徐譽庭對談。這次不只是朴海英首次訪台，也是鮮少公開露面的她罕見公開演講。徐譽庭寫過「光陰的故事」「深情密碼」「我可能不會愛你」「荼蘼」等作品，是台灣知名資深編劇和導演。兩人的對談吸引演員陳庭妮、楊謹華旁聽。

朴海英新作「我的出走日記」今年播出後受到歡迎，她表示，每次寫作時都從自己的內心出發，「我的煩惱、渴望，除了別人的渴望，我有什麼渴望？我想做什麼？我想看到什麼？先自我省思再觀察外在狀況」，從自己出發，或許才能讓別人有同樣感受。

朴海英解釋「我的出走日記」有「解放」之意，因為她也會覺得自己平凡，也想追求想要的東西，「這也是種寬容，對別人和自己的寬容，其實也有治癒自己內心的效果」。

徐譽庭分享，每個角色都有編劇的一點靈魂，以「我可能不會愛你」女主角程又青為例，她笑稱自己的媽媽總形容她從小就很驕傲，驕傲讓她在愛情吃足苦頭，卻讓她在創作路上繼續前進，「這樣驕傲是缺點嗎？還是特色？我用它創作出程又青，缺點變成特色，或許就變成讓人嚮往的一部分」。

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朴海英說，創作劇本時會讓自己全心全意投入故事中，像是創作「我的出走日記」的一個月，每天都頭痛，辛苦的過程也讓她沉浸式感受，「我想從這樣的生活找到一個出口，或許也是（跟角色一樣）解放」。

徐譽庭表示，成為編劇並沒有一定的路徑，應該多多累積生命經驗。朴海英也舉例，若要從編劇本科畢業生和開麵包店20年的老闆選擇，將會選擇後者，「讀本科的人只有學問累積，沒有活生生的和感動人的故事，開麵包店的人，經歷的人情世故就是資產」。（編輯：管中維）1111020