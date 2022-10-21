金鐘節目頒獎5大亮點 黃子佼小S曾寶儀隔7年同台、AKIRA現身

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第57屆電視金鐘獎節目頒獎，21日晚間7時登場。黃子佼（左起）、曾寶儀、小S3名老朋友睽違7年再同台話題十足。圖為3人2015年金鐘典禮同台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北21電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度拆開舉辦，今晚7時由節目類頒獎典禮率先登場。除了黃子佼、小S、曾寶儀3名老朋友睽違7年再同台話題十足；另一名「國民姐夫」AKIRA也預告登台。

亮點1，本屆節目類典禮主持人找來重量級組合曾國城和唐綺陽合體，一個是主持過4屆金鐘典禮的老將，一個是妙語如珠的斜槓占星專家，兩人事前受訪就頻頻爆笑鬥嘴互虧，相信典禮也不會冷場；星光紅毯則由金鐘常勝軍薛紀綱與YouTuber焦凡凡合作。

由於節目類典禮是第57屆金鐘獎拆分兩天舉辦的首日，將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項。曾國城和唐綺陽也數次保證精準控時，希望在晚上10時前結束。曾國城更開玩笑說，年紀過半百不怕得罪人，若得獎人致詞過長，不確定麥克風有沒有聲音。

藝人曾國城（前右）、唐綺陽（前左）擔任第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，將與專業舞者熱力唱跳演出開場秀，19日兩人合體彩排。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月19日

亮點2，典禮共有3段表演，開場由主持人曾國城和唐綺陽帶來「我要你的愛」，將攜手12名專業舞者熱力唱跳，也會大秀快嘴RAP功力。大馬歌手光良也受邀在「少了你 就不行」開唱，用溫暖歌聲向辛苦的幕後工作人員致敬。

而時下話題最夯的偶像男團「原子少年」，也將和「菱格世代DD52」女團G.O.F、「聲林之王」歌手柏霖、「大嘻哈時代」饒舌歌手YoungLee合力演出「舞台 準備好了」，象徵近期台灣刮起的選秀節目熱潮，大展青春活力。

亮點3，競爭最激烈獎項的「綜藝節目主持人獎」，除了有睽違14年、繼「康熙來了」後再以新節目「熙娣想聊」挑戰的小S，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」比拚。

影片來源：CATCHPLAY PLUS （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

同組角逐對手，還有「綜藝大熱門」吳宗憲、陳漢典、Lulu，與「綜藝大集合」胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐，這兩檔長壽節目都是5度入圍。而耕耘17年的「型男大主廚」曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承也來勢洶洶。

影片來源：婚禮歌手 （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

亮點4，「老朋友」再合體碰面。擔任戲劇類典禮主持人的曾寶儀，今年也以「我們回家吧2」入圍生活風格節目主持人獎，連2天出席金鐘，肯定會與黃子佼、小S碰面。這是他們繼2015年第50屆金鐘獎堪稱「世紀大和解」同台後，時隔7年再次碰面。

影片來源：SELF PICK

3人當年在舞台上幽默互吐槽，留下難得合影，過往紛爭早已隨時間消失，黃子佼甚至還擔任小S節目「熙娣想聊」首集嘉賓。曾寶儀日前受訪時也大方表示，若遇到兩人一定會打招呼，期待3人將再碰出什麼樣的新火花。