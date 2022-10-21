金鐘節目頒獎5大亮點 黃子佼小S曾寶儀隔7年同台、AKIRA現身
（中央社記者葉冠吟台北21電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度拆開舉辦，今晚7時由節目類頒獎典禮率先登場。除了黃子佼、小S、曾寶儀3名老朋友睽違7年再同台話題十足；另一名「國民姐夫」AKIRA也預告登台。
亮點1，本屆節目類典禮主持人找來重量級組合曾國城和唐綺陽合體，一個是主持過4屆金鐘典禮的老將，一個是妙語如珠的斜槓占星專家，兩人事前受訪就頻頻爆笑鬥嘴互虧，相信典禮也不會冷場；星光紅毯則由金鐘常勝軍薛紀綱與YouTuber焦凡凡合作。
由於節目類典禮是第57屆金鐘獎拆分兩天舉辦的首日，將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項。曾國城和唐綺陽也數次保證精準控時，希望在晚上10時前結束。曾國城更開玩笑說，年紀過半百不怕得罪人，若得獎人致詞過長，不確定麥克風有沒有聲音。
亮點2，典禮共有3段表演，開場由主持人曾國城和唐綺陽帶來「我要你的愛」，將攜手12名專業舞者熱力唱跳，也會大秀快嘴RAP功力。大馬歌手光良也受邀在「少了你 就不行」開唱，用溫暖歌聲向辛苦的幕後工作人員致敬。
而時下話題最夯的偶像男團「原子少年」，也將和「菱格世代DD52」女團G.O.F、「聲林之王」歌手柏霖、「大嘻哈時代」饒舌歌手YoungLee合力演出「舞台 準備好了」，象徵近期台灣刮起的選秀節目熱潮，大展青春活力。
亮點3，競爭最激烈獎項的「綜藝節目主持人獎」，除了有睽違14年、繼「康熙來了」後再以新節目「熙娣想聊」挑戰的小S，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」比拚。
同組角逐對手，還有「綜藝大熱門」吳宗憲、陳漢典、Lulu，與「綜藝大集合」胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐，這兩檔長壽節目都是5度入圍。而耕耘17年的「型男大主廚」曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承也來勢洶洶。
亮點4，「老朋友」再合體碰面。擔任戲劇類典禮主持人的曾寶儀，今年也以「我們回家吧2」入圍生活風格節目主持人獎，連2天出席金鐘，肯定會與黃子佼、小S碰面。這是他們繼2015年第50屆金鐘獎堪稱「世紀大和解」同台後，時隔7年再次碰面。
3人當年在舞台上幽默互吐槽，留下難得合影，過往紛爭早已隨時間消失，黃子佼甚至還擔任小S節目「熙娣想聊」首集嘉賓。曾寶儀日前受訪時也大方表示，若遇到兩人一定會打招呼，期待3人將再碰出什麼樣的新火花。
具俊曄小檔案
- 生日：1969年9月11日
- 出生地：韓國首爾
- 1996年與姜元來組成的男子演唱團體酷龍
- 代表作品：Bing Bing Bing、初戀、我
AKIRA小檔案
- 生日：1981年8月23日、出身：日本神奈川縣
- 2004年在pub表演舞藝被發掘，先後加入Rather Unique、Rag Pound。
- 2006年加入放浪兄弟（EXILE），多次受邀拍攝電影、電視劇、舞台劇，也參與配音、廣播及廣告代言。2008年在日劇「熟女在身邊」及電影「流星花園F」成功以演員身分出道。
- 2009年參演電影「讓我告訴你」獲得日本電影批評家大獎新人獎。2012年在「麻辣教師GTO」首次主演連續劇。
- 2019年6月6日宣布林志玲結婚。
- 代表作品：麻辣教師GTO（2012年） 飾演 鬼塚英吉、NHK大河劇「江‧戰國三公主」（2011年）飾演 豊臣秀勝、讓我告訴你（2009年）飾演 北史郎、流星花園F（2008年）飾演 SAMII
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