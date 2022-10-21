更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
首頁 / 娛樂
金鐘獎第57屆
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點1/1
首頁 / 娛樂

金鐘節目頒獎5大亮點 黃子佼小S曾寶儀隔7年同台、AKIRA現身

2022/10/21 09:47（10/21 10:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第57屆電視金鐘獎節目頒獎，21日晚間7時登場。黃子佼（左起）、曾寶儀、小S3名老朋友睽違7年再同台話題十足。圖為3人2015年金鐘典禮同台。（中央社檔案照片）
第57屆電視金鐘獎節目頒獎，21日晚間7時登場。黃子佼（左起）、曾寶儀、小S3名老朋友睽違7年再同台話題十足。圖為3人2015年金鐘典禮同台。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度拆開舉辦，今晚7時由節目類頒獎典禮率先登場。除了黃子佼、小S、曾寶儀3名老朋友睽違7年再同台話題十足；另一名「國民姐夫」AKIRA也預告登台。

亮點1，本屆節目類典禮主持人找來重量級組合曾國城和唐綺陽合體，一個是主持過4屆金鐘典禮的老將，一個是妙語如珠的斜槓占星專家，兩人事前受訪就頻頻爆笑鬥嘴互虧，相信典禮也不會冷場；星光紅毯則由金鐘常勝軍薛紀綱與YouTuber焦凡凡合作。

由於節目類典禮是第57屆金鐘獎拆分兩天舉辦的首日，將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項。曾國城和唐綺陽也數次保證精準控時，希望在晚上10時前結束。曾國城更開玩笑說，年紀過半百不怕得罪人，若得獎人致詞過長，不確定麥克風有沒有聲音。

藝人曾國城（前右）、唐綺陽（前左）擔任第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，將與專業舞者熱力唱跳演出開場秀，19日兩人合體彩排。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月19日
藝人曾國城（前右）、唐綺陽（前左）擔任第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，將與專業舞者熱力唱跳演出開場秀，19日兩人合體彩排。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月19日

亮點2，典禮共有3段表演，開場由主持人曾國城和唐綺陽帶來「我要你的愛」，將攜手12名專業舞者熱力唱跳，也會大秀快嘴RAP功力。大馬歌手光良也受邀在「少了你 就不行」開唱，用溫暖歌聲向辛苦的幕後工作人員致敬。

而時下話題最夯的偶像男團「原子少年」，也將和「菱格世代DD52」女團G.O.F、「聲林之王」歌手柏霖、「大嘻哈時代」饒舌歌手YoungLee合力演出「舞台 準備好了」，象徵近期台灣刮起的選秀節目熱潮，大展青春活力。

亮點3，競爭最激烈獎項的「綜藝節目主持人獎」，除了有睽違14年、繼「康熙來了」後再以新節目「熙娣想聊」挑戰的小S，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」比拚。

影片來源：CATCHPLAY PLUS （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

同組角逐對手，還有「綜藝大熱門」吳宗憲、陳漢典、Lulu，與「綜藝大集合」胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐，這兩檔長壽節目都是5度入圍。而耕耘17年的「型男大主廚」曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承也來勢洶洶。

影片來源：婚禮歌手 （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

亮點4，「老朋友」再合體碰面。擔任戲劇類典禮主持人的曾寶儀，今年也以「我們回家吧2」入圍生活風格節目主持人獎，連2天出席金鐘，肯定會與黃子佼、小S碰面。這是他們繼2015年第50屆金鐘獎堪稱「世紀大和解」同台後，時隔7年再次碰面。

影片來源：SELF PICK

3人當年在舞台上幽默互吐槽，留下難得合影，過往紛爭早已隨時間消失，黃子佼甚至還擔任小S節目「熙娣想聊」首集嘉賓。曾寶儀日前受訪時也大方表示，若遇到兩人一定會打招呼，期待3人將再碰出什麼樣的新火花。

亮點5，「國民姐夫」們輪番登三金。徐熙媛（大S）老公、韓星具俊曄

具俊曄小檔案

  • 生日：1969年9月11日
  • 出生地：韓國首爾
  • 1996年與姜元來組成的男子演唱團體酷龍
  • 代表作品：Bing Bing Bing、初戀、我
看更多
關閉
今年7月和小姨子小S在金曲獎驚喜合體，博得滿堂彩，成為全場最大彩蛋之一。近期和林志玲一家三口幸福返台的日本男團放浪兄弟成員AKIRA

AKIRA小檔案

  • 生日：1981年8月23日、出身：日本神奈川縣
  • 2004年在pub表演舞藝被發掘，先後加入Rather Unique、Rag Pound。
  • 2006年加入放浪兄弟（EXILE），多次受邀拍攝電影、電視劇、舞台劇，也參與配音、廣播及廣告代言。2008年在日劇「熟女在身邊」及電影「流星花園F」成功以演員身分出道。
  • 2009年參演電影「讓我告訴你」獲得日本電影批評家大獎新人獎。2012年在「麻辣教師GTO」首次主演連續劇。
  • 2019年6月6日宣布林志玲結婚。
  • 代表作品：麻辣教師GTO（2012年） 飾演 鬼塚英吉、NHK大河劇「江‧戰國三公主」（2011年）飾演 豊臣秀勝、讓我告訴你（2009年）飾演 北史郎、流星花園F（2008年）飾演 SAMII
看更多
關閉
，據傳也將出席金鐘獎，老婆林志玲昨天出席活動受訪時，就透露已在家為老公進行典禮特訓，期待「國民姐夫」今晚表現。（編輯：李錫璋）1111021
延伸閱讀
金鐘獎第57屆分兩天頒 10/21、22節目戲劇輪番登場金鐘獎傳戲劇和節目分開辦 黃子佼：跟上世界潮流陳亞蘭淚喊歌仔戲沒被遺忘 賣房產拍嘉慶君金鐘獎爭帝創先例謝盈萱金鐘視后雙入圍 林心如楊謹華戲裡鬥到戲外郭子乾温昇豪同台對打 陳亞蘭開先例爭金鐘視帝專訪／因一個眼神參演茶金 郭子乾：別放棄每次表演專訪／大鶴入行10年媳婦熬成婆 走出低潮爭金鐘迷你劇視帝金鐘獎茶金16項提名大贏家 評審：遺珠非常多 周渝民沒入圍我也很傻眼
曾國城
金鐘57益智實境節目入圍多元 上山下海看見台灣美[影]中華電結合5G VR直播第57屆金鐘獎
黃子佼
台北女子圖鑑迴響兩極 桂綸鎂感謝真實批評聲音配合全民運開幕 嘉縣舉行「發光音樂祭」同歡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀