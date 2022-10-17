因一個眼神參演茶金 郭子乾：別放棄每次表演[影]

藝人郭子乾（左2）在「茶金」飾演茶葉大王「吉桑」張福吉，和連俞涵（左）經營的日光茶廠不敵政府外匯制度變化瀕臨破產。（公視提供）

（中央社記者葉冠吟台北17日電）有「模仿天王」綽號的58歲藝人郭子乾今年以「茶金」入圍金鐘獎戲劇節目男主角。從綜藝綠葉成為靈魂要角，他透露是因客串演出時的一個眼神被製作人看見，才有機會爭取「吉桑」角色。

主持過「全民大悶鍋」、「全民最大黨」逾30個節目的郭子乾，與金鐘獎並不陌生，2003年就以電視節目「2100全民亂講」抱回首座娛樂綜藝節目主持人獎，後續也5度入圍。優秀詼諧的模仿主持功力，卻讓大家時常忘記，其實他是屏風表演班出身的劇場演員，1995年就曾藉由電影「阿爸的情人」入圍金馬獎最佳男配角。

郭子乾最近一次的戲劇獎項入圍，也得追溯到2011年以公視人生劇展「6局下半」提名金鐘獎迷你劇男主角，近期看到他時，總以「最強綠葉」穿梭在各個影視作品當中。相隔11年，因「茶金」首次以準視帝之姿踏進第57屆金鐘殿堂，也讓郭子乾相當有感，直呼是緣分讓他遇到這個作品與角色。

影片來源：公視戲劇 PTS Drama

接受中央社專訪時，問及郭子乾最想感謝的人，他說有3位，一是他求學階段的啟蒙老師、已故的屏風表演班創辦人李國修；二是他的「伯樂」綜藝教父王偉忠，總嚴厲待他，相信他潛力不只如此；最後是力邀他進入「茶金」劇組的製作人湯昇榮。

郭子乾坦言，收到「茶金」試鏡邀請時，正忙得不可開交，手上有3個舞台劇與固定錄影工作，儘管相當喜愛角色和劇本，也連續試鏡過兩三回，但因不想耽誤劇組運作，一度請對方不用勉強，甚至提供10幾名年紀相仿的演員名單。

郭子乾指出通常試鏡後，劇組十天、半個月內沒回消息，應該就與角色無緣。沒想到輾轉過了快兩個月，經紀人突然接到「茶金」劇組聯繫合作，「我馬上請經紀人回，演！他們都敢用我了，我怎麼可能不敢演」，便埋首苦學客語。

藝人郭子乾入行35年，首度以台劇「茶金」茶葉大王張福吉一角，入圍金鐘獎戲劇節目男主角，郭子乾坦言，收到「茶金」試鏡邀請時，正忙得不可開交，差點因工作時程無法配合，錯過角色。中央社記者王飛華攝 111年10月17日

拍攝「茶金」的4個半月，經紀人得把郭子乾一天的行程切成好幾段，有時早上在新竹拍戲，下午就得趕回台北演舞台劇或錄影，一週就得切換包含「吉桑」張福吉在內的4個角色。不會演到錯亂？郭子乾笑言還得歸功常年模仿經驗，「我還曾一天換過5個角色耶，行之有年啦」，立即活靈活現再現經典角色蘇貞昌、柯文哲的聲線表情，讓現場笑聲連連。

58歲藝人郭子乾（圖）以模仿見聞，主持過「全民大悶鍋」、「全民最大黨」逾30個節目，現場還幽默重現經典角色蘇貞昌、柯文哲的聲線表情，讓現場笑聲連連。中央社記者王飛華攝 111年10月17日

郭子乾透露，私下曾問過製作人湯昇榮，為什麼覺得自己能勝任茶葉大王形象，「不怕大家對我綜藝形象太深，看到臉就笑出來，毀了這部戲？」湯昇榮卻說，就是看到他在影集「罪夢者」客串警察臨檢張孝全的那幕，眼神彷彿要穿透鏡頭，就覺得對了。果真播出後，郭子乾也被網友稱讚：「只在『茶金』看到『吉桑』，沒看到郭哥」。

講到此時，郭子乾忍不住有感而發：「就因為一個眼神，應證了一句話，不要放棄每一次表演，都是在為下次的路鋪路」。

他坦言從沒想過當男主角、也沒強求過角色，畢竟演藝圈是個「計劃趕不上變化、充滿變數」的地方，「沒太大希望，就不會失望，但你要我去做，絕對盡力去爭」；並透露媽媽曾吐槽過自己：「看你這個長相，能紅多久？」郭子乾聽了反而開心，標準這麼低，讓他更有膽量去闖，「沒有很紅，剛好符合媽媽期望，如果超出，那就是喜出望外」。

佛系奮鬥的他，這回遇到堪稱人生角色之一的「張福吉」，郭子乾笑言：「我沒有演到還是會繼續走，但我遇到、還把他演好了，就是意外的驚喜，我很容易滿足的」，直言自己的演藝曲線很平，沒有流星般爆紅，只有一點一點慢慢加分，就如同35年來，一步一步從綜藝節目「連環泡」的幕後道具工、跑龍套臨演，慢慢走到幕前。

最後，聽到觀眾回饋他是「被綜藝耽誤的演員」，是否真覺得被耽擱？郭子乾認為模仿反而是演戲的最基本，許多人也是學習影視作品中他人表演練習，「我既然都會模仿，演戲對我來講也可以，反而更駕輕就熟」，郭子乾永遠感謝幕前幕後養分，隨遇而安但絕不隨便，真摯面對演出。（編輯：張銘坤）1111017

影片來源：茶金

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