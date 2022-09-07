陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

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第57屆金鐘獎7日公布入圍名單，歌仔戲演員陳亞蘭（右）以反串男角的「嘉慶君遊台灣」角逐視帝，創金鐘獎先例；1963年凌波以電影「梁山伯與祝英台」獲金馬獎「最佳演員特別獎」。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自facebook.com/chenyarlan）

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（中央社網站7日電）第57屆金鐘獎今天公布入圍名單，歌仔戲演員陳亞蘭以反串男角的「嘉慶君遊台灣」角逐視帝，創金鐘獎先例；依照劇中角色性別入圍獎項，更是台灣演藝史首見。1963年凌波以電影「梁山伯與祝英台」角逐金馬獎時，主辦單位無法決定該頒給她男主角還是女主角奬，最後給她一個空前絕後的「最佳演員特別獎」。

陳亞蘭角逐第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，迎戰已故「斯卡羅」大股頭演員查馬克．法拉烏樂、「華燈初上」楊祐寧、「茶金」郭子乾及温昇豪、「逆局」朱軒洋。評審委員會主任委員陳慧玲稱讚陳亞蘭飾演少年就像真的少年，很能說服觀眾，才開了金鐘獎的先例。

回顧台灣影劇史，金馬獎一直是以演員的生理性別，而非演出角色性別決定入圍獎項。1963年黃梅調電影「梁山伯與祝英台」轟動全台，掀起「凌波旋風」，反串演出男主角的凌波搭機抵台時，眾多影迷到場迎接「梁兄哥」，盛況空前，香港媒體笑封台北是「狂人城」。

1963年10月30日，凌波（前）搭機抵台，走出機門時立即成為媒體捕捉的焦點，她站在登機梯上揮手致意。（中央社檔案照片）

凌波車隊離開松山機場時，兩側擠滿影迷，只為一睹「梁兄哥」風采，站在前導車上的攝影師記錄接機盛況。（中央社檔案照片）

然而，女扮男裝演出的爭議性，讓金馬獎主辦單位傷透腦筋，經過再三討論，最後頒給凌波空前絕後的「最佳演員特別獎」，比照最佳男、女主角，同樣有新台幣4萬元獎金。當年影帝由「黑暗到黎明」的唐菁拿下，在「梁山伯與祝英台」飾演祝英台的樂蒂獲封影后。

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2017年，陳竹昇在「阿莉芙」飾演變性酒吧老闆娘Sherry，以生理性別入圍第54屆金馬獎最佳男配角，最終憑藉精湛演出奪獎。

此外，反串演出入圍奧斯卡獎項的外國演員，包括1982年達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）的「窈窕淑男」、1992年傑伊戴維森（Jaye Davidson）的「亂世浮生」、2015年艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）的「丹麥女孩」，也都依生理性別入圍當年度的男主角或男配角。（編輯：王靖怡）1110907