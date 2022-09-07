金鐘獎茶金16項提名大贏家 評審：遺珠非常多 周渝民沒入圍我也很傻眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：茶金

（中央社記者葉冠吟台北7日電）第57屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，評審委員會主委陳慧玲表示，今年遺珠多到堪稱是大珠小珠落一地，評選過程很掙扎卻也很開心，代表台劇、台灣影視產業明顯大躍進成果。

陳慧玲指出，今年作品種類很多很精彩，每項討論都很激烈，花了3個月才評選出結果，逾10個獎項入圍名額超過原本設定的5名限制。她強調，評審團很慎重看待每個獎項與名額，是發現票數太接近，不得已才考慮增額，「我們非常慎重，並非一開始就擴增名額的」。

今年史詩旗艦劇「斯卡羅」入圍戲劇節目獎等13項，其中去年癌逝、享年42歲的查馬克．法拉屋樂，也以全劇靈魂人物大股頭「卓杞篤」一角，和朱軒洋、郭子乾、陳亞蘭、楊祐寧、温昇豪角逐視帝。

陳慧玲表示，「雖然他（查馬克）本身的作品不多，但在整部戲是很重要的角色，演技很穩，給予的沉穩力量令人驚豔，大家一致認為他該入圍」。至於「斯卡羅」導演曹瑞原沒獲提名導演獎原因，陳慧玲坦言，算是她自認的遺珠之一，全劇完成度很高，不論場景、道具或服飾等，「但一人只有一票，真的沒辦法」。

陳慧玲直言今年遺珠之憾非常多，包含「四樓的天堂」黃秋生、「俗女養成記2」天心、「火神的眼淚」林柏宏等。提及「逆局」的周渝民時，陳慧玲也難掩遺憾地說：「我很支持他，沒有他我也覺得很傻眼，但就是沒有。」

陳慧玲也用「大珠小珠落一地」來形容沒入圍的遺珠演員，「今年真的太擠了，擠爆了，太多精彩的戲和報名人選，能入圍確實是無上光榮」。雖然評選過程很困難，陳慧玲卻也特別開心，因為台劇、台灣影視大躍進，不論品質或規格都更上一層樓，是很值得喝采的一年，「我希望每一年都能這麼精彩」。

競爭如此激烈之下，金馬影后謝盈萱還是能以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」雙入圍角逐金鐘視后，陳慧玲解釋這是自然發生，沒設定不能同時入圍，「兩個角色都很精彩，在『俗女養成記2』中，謝盈萱更加流暢地撐起『俗女』的角色，『四樓的天堂』就算是很淡定影集，她還是能從中跳出來，讓我們沒辦法放過她」。

最後關於本屆16項入圍大贏家「茶金」，陳慧玲指出，除了「茶金」本身很優質之外，今年為鼓勵幕後工作者，新增更多技術獎項，「它的影像呈現的都是幕後工作人員努力結果，技術獎幾乎都有入圍，加起來就爆表了」。

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於國父紀念館舉行，10月21日為電視節目頒獎典禮，10月22日則是電視戲劇頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1110907