金鐘獎陳亞蘭扮男裝創先例爭帝 評審肯定演出說服觀眾[影]
2022/9/7 16:15（9/7 16:55 更新）
第57屆金鐘獎7日公布入圍，歌仔戲小生陳亞蘭扮男裝主演「嘉慶君遊台灣」角逐視帝，成為女中豪傑。（中央社檔案照片）
（中央社記者王心妤台北7日電）第57屆金鐘獎今天公布入圍，歌仔戲小生陳亞蘭扮男裝主演「嘉慶君遊台灣」角逐視帝，成為女中豪傑。評審委員會主任委員陳慧玲肯定她的演出能說服觀眾，才創下金鐘獎先例。
陳亞蘭今年角逐戲劇節目男主角獎，對上已故「斯卡羅」大股頭演員查馬克法拉烏樂、「華燈初上」楊祐寧、「茶金」郭子乾及温昇豪、「逆局」朱軒洋。
評審委員會主任委員陳慧玲表示，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路以來都傳承傳統戲曲，她來飾演少年就像真的少年，很能夠說服觀眾，才開了金鐘獎的先例。
陳亞蘭透過經紀人回應，一直以為歌仔戲女扮男裝的角色應該沒有機會入圍，重點是演藝人員一定要參與金鐘獎盛會，能入圍很開心，第一個就和恩師楊麗花分享，「她很開心也希望我能得獎。」陳亞蘭感謝評審的肯定，也感謝所有支持歌仔戲的觀眾。（編輯：張芷瑄）1110907
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