金鐘獎第57屆楊祐寧陳亞蘭郭子乾爭帝 林心如楊謹華謝盈萱搶后

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第57屆金鐘獎7日公布入圍名單，戲劇節目女主角獎將由「華燈初上」雙女主林心如（左1）、楊謹華（左2）同門廝殺，影后謝盈萱（右2）以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍，另獲入圍的還有「國際橋牌社2」范宸菲（右1）。（圖右1取自facebook.com/riciefun，其他圖為中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北7日電）第57屆金鐘獎今天公布入圍名單，「斯卡羅」大股頭查馬克．法拉烏樂將對上扮男裝的陳亞蘭角逐男主角獎；女主角則是「華燈初上」雙女主林心如與楊謹華同門廝殺，影后謝盈萱則是喜獲雙料入圍。

今年戲劇節目類競爭激烈，大贏家由「茶金」入圍16獎，包括戲劇節目男主角、男配角、導演等獎項；最大獎的戲劇節目獎將由「俗女養成記2」、「茶金」、「逆局」、「斯卡羅」、「華燈初上」爭奪。

「斯卡羅」查馬克．法拉烏樂8月19日因病過世，但他仍以本劇角逐本屆戲劇節目男主角獎，他將對上陳亞蘭扮男角的「嘉慶君遊台灣」、「華燈初上」楊祐寧、「逆局」朱軒洋，至於「茶金」的温昇豪與郭子乾，則是自家人打自家人。

戲劇節目女主角獎將由「華燈初上」雙女主林心如、楊謹華同門廝殺，影后謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍，另獲入圍的還有「國際橋牌社2」范宸菲。

戲劇節目男配角獎入圍者包括「斯卡羅」吳慷仁、「逆局」李銘順、「火神的眼淚」劉冠廷、「茶金」薛仕凌、「四樓的天堂」陳家逵、「華燈初上」章廣辰。

女配角將由「華燈初上」劉品言、謝瓊煖相爭，另外還有「火神的眼淚」陳庭妮、「俗女養成記2」于子育、「茶金」李杏、「四樓的天堂」王真琳。

最具潛力新人獎則有「超感應學園」林思廷、「逆局」草爺（江治緯）、「孟婆客棧」張書宇、「斯卡羅」程苡雅、「斯卡羅」雷斌金碌兒。

戲劇節目導演獎包含「茶金」林君陽、「逆局」莊絢維及陳冠仲、「火神的眼淚」蔡銀娟、「華燈初上」連奕琦、「俗女養成記2」嚴藝文及陳長綸。

首次新增的戲劇類節目造型設計獎入圍包含姚君以「茶金」、「斯卡羅」雙料入圍，對手是名導侯孝賢御用美術設計黃文英的「孟婆客棧」、「良辰吉時」，還有「俗女養成記2」團隊。戲劇類節目視覺特效獎則有「火神的眼淚」已故爆破師陳銘澤，及「孟婆客棧」、「無神之地不下雨」、「茶金」、「斯卡羅」。

戲劇配樂獎包含「茶金」、「霹靂兵烽決」、「斯卡羅」、「華燈初上」、「池塘怪談」、「俗女養成記2」；主題歌曲獎則有「俗女養成記2」2首入圍、「無神之地不下雨」、「良辰吉時」、「斯卡羅」、「池塘怪談」、「茶金」。

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於10月21、22日在國父紀念館登場。（編輯：屈享平）1110907