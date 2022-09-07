良辰吉時入圍13項 吳朋奉遺作與楊祐寧爭迷你劇視帝

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影片來源：CATCHPLAY PLUS

（中央社記者葉冠吟台北7日電）第57屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，「良辰吉時」入圍13項成迷你劇集（電視電影）類大贏家，2020年過世的吳朋奉則以遺作「降河洄游」與楊祐寧、王柏傑角逐迷你視帝。

本屆金鐘獎首度將電視節目與戲劇分開頒獎，共有140家業者、1976件作品參賽，最後選出244件作品角逐48個獎項，節目類有21項、戲劇類則有27項。特殊貢獻獎得主由資深綜藝人許效舜宣布，為資深製作人陳君天與資深電視人張宗榮獲得。

迷你劇集（電視電影）類，由上屆金鐘視帝薛仕凌和迷你女配小薰（黃瀞怡）揭曉，有趣的是，薛仕凌還揭獎到自己以「我是自願讓他殺了我」入圍迷你劇集（電視電影）男配角，在台上臉紅、瞬間腦筋空白。

而迷你劇集獎由「2049」、「池塘怪談」、「良辰吉時」、「第一次遇見花香的那刻」、「比悲傷更悲傷的故事：影集版」角逐。

迷你劇集（電視電影）男主角獎入圍者，包含「比悲傷更悲傷的故事：影集版」王柏傑與范少勳雙帥同台對打、「降河洄游」吳朋奉、「池塘怪談」林鶴軒、「良辰吉時」楊祐寧；女主角獎入圍者，包含「台北過手無暝無日」王渝萱、「公視新創短片－蝴蝶」余佩真、「第一次遇見花香的那刻」林辰唏、「比悲傷更悲傷的故事：影集版」邵雨薇、「我是自願讓他殺了我」蔡淑臻。

電視節目入圍部分，由兩屆金鐘主持人得主廖科溢公布。

綜藝節目獎由「#T-POP我們聽大的！！」、「HiHi導覽先生」、「大嘻哈時代」、「婚禮歌手」和「熙娣想聊」角逐；綜藝節目主持人獎則由「熙娣想聊」（徐熙娣）、「綜藝大熱門」（吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵）、「綜藝大集合」（胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐）、「型男大主廚」（曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承）、「婚禮歌手」（黃子佼、Lulu）競逐。

益智及實境節目獎入圍部分，包括「全民星攻略」、「全明星運動會」、「上山下海過一夜」、「決戰水下伸展台」、「阮三个3」。益智及實境節目主持人獎部分，則由「決戰水下伸展台」（Janet謝怡芬）、「綜藝玩很大」（吳宗憲、KID林柏昇）、「全明星運動會」（徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑）、「全民星攻略」（曾國城、蔡尚樺）、「阮三个3」（楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏）角逐。

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於國父紀念館舉行，10月21日為電視節目頒獎典禮，10月22日則是電視戲劇頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1110907