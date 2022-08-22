金鐘獎第57屆分兩天頒 10/21、22節目戲劇輪番登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎頒獎典禮日期出爐，本屆首度將電視節目與戲劇分開舉辦，分別於10月21、22日在台北國父紀念館舉行，主視覺則由曾統籌國慶總統府光雕展演的藝術家陳怡潔操刀。

負責金鐘獎典禮製播的三立電視台今天公布主視覺與頒獎日期。第57屆金鐘獎以「流」為核心，發展出具有系統性又能表現3場典禮獨特屬性的視覺，在流動線條中，展現出身處於萬流交匯的影視浪潮大時代，從廣播的經典律動出發，到節目類典禮的恣意奔放，最後再回歸戲劇類典禮的內斂奢華。

今年主視覺再度邀請曾統籌製作國慶總統府光雕展演，因而獲得德國紅點設計大獎的藝術家陳怡潔擔任視覺總監，她與洋蔥設計創辦人黃家賢2度聯手打造主視覺。

廣播金鐘獎主視覺以數位傳輸（點）與聲波律動（線）共流為概念，展現出聲音的魔法。電視金鐘節目類則以取材傳統電視的Color Bar（視訊彩條）與OTT新媒體的視覺語言，表現跨世代觀眾的視覺經驗。電視金鐘戲劇類以連續影格忽明忽暗的光影帶動為靈感，建構出所創造的戲劇世界，以及跨語言界線流動的宏觀視野。

本屆金鐘獎更首次新增「國際工作坊」及「人氣獎票選」2項活動。「國際工作坊」主要對象是台灣影視產業業內人士，藉由專業講者經驗分享及充分互動與交流，增進台灣影視製作實力，並促進台灣影視作品與國際平台的合作機會與能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「人氣獎票選」則因近年台劇創作量大且質優，加上串流平台推波助瀾，口碑、收視率和話題三者兼具；綜藝節目也不遑多讓，多元綜藝型態興起，音樂、選秀、實境類節目越做越精緻，創造收視率也延伸出獨有的商業模式。因此主辦單位借助社群世代傳播特性，邀全民參與網路人氣票選活動，選出「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」2個獎項。

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於國父紀念館隆重舉行，10月15日為廣播金鐘頒獎典禮，10月21日為電視節目頒獎典禮，10月22日則是電視戲劇頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1110822