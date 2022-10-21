更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金鐘獎第57屆
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點2/5
首頁 / 娛樂

AKIRA驚喜現身金鐘全程用中文頒獎 逗趣自稱「第一代姐夫」

2022/10/21 20:06（10/21 20:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第57屆電視金鐘獎第一天頒發節目類獎項，頒獎典禮21日晚間7時起在台北國父紀念館登場，由日本藝人、「國民姐夫」AKIRA頒發最具人氣綜藝節目獎。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎第一天頒發節目類獎項，頒獎典禮21日晚間7時起在台北國父紀念館登場，由日本藝人、「國民姐夫」AKIRA頒發最具人氣綜藝節目獎。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎。名模林志玲老公、「國民姐夫」AKIRA驚喜擔任頒獎人，全程以中文頒發最具人氣綜藝節目獎項。

今晚開場由頒獎典禮主持人曾國城與唐綺陽與12名舞者熱力開唱，唐綺陽空降舞台，曾國城則快嘴秀RAP，兩人接著唸出所有入圍作品，為電視人的慶典揭開序幕。

AKIRA頒發第一個也是全新獎項的最具人氣綜藝節目獎。他打趣說，「大家好，我是第一代姐夫AKIRA，大家還記得嗎？」並說每個節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，「每個人的姐夫都是最棒的姐夫。」鏡頭也照到姐夫是韓星具俊曄的藝人小S，相當趣味。（編輯：張芷瑄、曹亞沿）1111021

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
延伸閱讀
不斷更新／金鐘獎第57屆得獎名單圖輯／金鐘獎紅毯直擊 小S浮誇金色墊肩搶鏡、蔡尚樺黑色低胸褲裝亮相金鐘57紅毯 黃子佼祝Lulu開胡、得獎送愛馬仕包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
「綜藝玩很大」摘金鐘人氣節目 KID喊獎獻給天上的小鬼