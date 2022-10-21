AKIRA驚喜現身金鐘全程用中文頒獎 逗趣自稱「第一代姐夫」
2022/10/21 20:06（10/21 20:25 更新）
第57屆電視金鐘獎第一天頒發節目類獎項，頒獎典禮21日晚間7時起在台北國父紀念館登場，由日本藝人、「國民姐夫」AKIRA頒發最具人氣綜藝節目獎。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎。名模林志玲老公、「國民姐夫」AKIRA驚喜擔任頒獎人，全程以中文頒發最具人氣綜藝節目獎項。
今晚開場由頒獎典禮主持人曾國城與唐綺陽與12名舞者熱力開唱，唐綺陽空降舞台，曾國城則快嘴秀RAP，兩人接著唸出所有入圍作品，為電視人的慶典揭開序幕。
AKIRA頒發第一個也是全新獎項的最具人氣綜藝節目獎。他打趣說，「大家好，我是第一代姐夫AKIRA，大家還記得嗎？」並說每個節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，「每個人的姐夫都是最棒的姐夫。」鏡頭也照到姐夫是韓星具俊曄的藝人小S，相當趣味。（編輯：張芷瑄、曹亞沿）1111021
影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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