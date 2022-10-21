「寶島神很大」請神明到場加持奪金鐘生活風格雙獎 高喊這是我們的文化

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第57屆金鐘獎生活風格節目與主持人出爐，由「寶島神很大」奪雙獎，製作人涂嘉文喊話，希望透過節目讓台灣人民能驕傲地在每個民俗場域，和外國人介紹，This is our culture。

本屆生活風格節目和主持人獎都由行腳節目「寶島神很大」獲得。拿下第一獎時，製作團隊全員激動走上台，製作人涂嘉文感謝眾神護持，以及今天特別請到現場的白沙屯天德宮邱二王爺加持。他指出，獎項不只是對幕前、幕後團隊的肯定，更是對華人民俗文化的認同。

涂嘉文說，自己常在想做這個節目要帶給人們什麼，終於在今天找到答案，「就是認同，台灣人民對自己生長土地的認同，世界對於華人民俗文化的認同，大家可以很驕傲地站在每一個民俗場域，包含遶境、進香、迎王、海巡等現場，跟外國朋友說This is our culture、這就是台灣的文化」。

穿著神明圖騰彩色花紋西裝的主持人柯大堡則高喊「感謝天頂眾神明」。其實他的另一個身分是「台客電力公司」樂團主唱，柯大堡說，5年前自己走的是金曲獎，卻沒有走上去，5年後這條路變成金鐘獎，「這就像人生一樣，走不對路不知道，反正就繼續走，另外一個山頂也是不錯」。

柯大堡坦言，節目錄製時一度經歷低潮，但大家都用熱情和生命完成，克服連續22小時出班、沒飯沒水吃難關，但他們願意堅持做「寶島神很大」、甚至自掏腰包讓節目持續，「就是因為大家都是平常人，明天早上醒來還是得面對很多難關、帳單，但就是因為有信仰，才能幫助每個人度過每一關」，不管大家是哪種信仰，透過這個微小、謙卑的力量，才能串起台灣最美的風景是人。（編輯：張芷瑄）1111021

行腳節目「寶島神很大」主持人柯大堡（左2）21日晚間開心亮相第57屆電視金鐘獎星光大道，更帶著邱二王爺神尊一同走上紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

生活風格節目獎由「寶島神很大」獲得，節目團隊成員開心上台領獎。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

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