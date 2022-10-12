金鐘主持精準控時 曾國城保證晚間10時結束典禮

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以烹飪節目「型男大主廚」入圍綜藝節目主持人獎的資深藝人曾國城（右）12日表示，節目從2006年開播至今快17年，做菜節目要讓觀眾養成收看習慣很不容易，笑稱光番茄炒蛋就做了快60次，只可惜這次阿基師沒辦法一起分享喜悅。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）三立電視今年入圍16項金鐘獎，是近年提名最多的一屆，今天特別舉辦金鐘分享會。以「型男大主廚」入圍的曾國城，今年也身兼節目類典禮主持人，他掛保證典禮晚間10時前會結束。

三立今年提名金鐘的節目，以「大嘻哈時代」入圍5項最多，「我們回家吧2」、「全明星運動會」和「寶島神很大」各入圍2項，獲1項提名的則有「綜藝大熱門」、「型男大主廚」、「上山下海過一夜」、「綜藝玩很大」和「在台灣的故事」。

今天金鐘分享會中，各節目入圍者吳宗憲、曾國城、曾寶儀、陳漢典、LULU黃路梓茵、KID林柏昇、錢薇娟、江宏傑、徐展元、卓文萱、詹姆士、吳秉承、柯大堡（柯凱耀）、楊小黎及各節目幕後工作人員都出席，三立董事長張榮華也頒發入圍證書，勉勵大家把獎項拿回來。

以「型男大主廚」入圍綜藝節目主持人獎的曾國城表示，節目從2006年開播至今快17年，做菜節目要讓觀眾養成收看習慣很不容易，笑稱光番茄炒蛋就做了快60次，只可惜這次阿基師沒辦法一起分享喜悅。

吳宗憲今年以「綜藝玩很大」及「綜藝大熱門」雙雙入圍，陳漢典說，和憲哥合作10年見證他從爸爸變成阿公，吳宗憲也認為「綜藝大熱門」是目前台灣唯一純傳統綜藝節目。而明年將當爸的林柏昇連續第2年入圍，笑言是未出生的小孩替他帶來好運，希望順利得獎。

「全明星運動會」今年獲得益智及實境節目獎及主持人2項提名，徐展元說做了26年體育主播，終於跨界以主持人身分入圍金鐘，很不容易。江宏傑也是從運動員身分和節目一起成長，跟徐展元一樣驚訝自己變主持人。錢薇娟則謙虛不敢稱自己是主持人，但能透過節目讓大家看到運動員的精神很開心，也希望能拿下好成績。

另外，曾國城今年和唐綺陽搭檔主持節目類頒獎典禮，今天他再度保證會在晚上10時結束典禮，至於是否擔心戲劇類典禮收視率勝過綜藝節目，曾國城認為兩邊觀眾有交集，但不全然相同，收視應該不用擔心。（編輯：張芷瑄）1111012

運動實境節目「全明星運動會」今年獲得第57屆電視金鐘獎益智及實境節目獎、主持人獎2項提名，藝人江宏傑（左起）、徐展元、錢薇娟12日一起出席三立電視金鐘入圍分享會，分享獲提名心得。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月12日

三立電視今年在第57屆電視金鐘獎共入圍16項，是近年提名最多的一屆，12日特別舉辦金鐘分享會，邀請各節目入圍者同台分享喜悅。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月12日