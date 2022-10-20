Running Man製作人丁哲珉來台座談 鼓勵勇敢突破為觀眾著想

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北20日電）金鐘獎國際工作坊今天由台灣製作人詹仁雄與韓國製作人丁哲珉對談。丁哲珉認為，從業人員應該打破說NO的文化，且不斷溝通，並站在觀眾立場，才能製作出有趣的內容。

金鐘獎國際工作坊今天早上綜藝專場邀請韓國人氣綜藝節目「第六感」、Running Man、「謎追里8-1000」製作人丁哲珉。丁哲珉擅長在實境節目激發成員創意，從實境闖關到真假推理，帶給觀眾許多樂趣。詹仁雄則是台灣資深製作人並擅長打造選秀節目，從「我猜我猜我猜猜猜」、「超級星光大道」到「原子少年」都是他的作品。

丁哲珉表示，製作單位不是藝術家，也有收益的考量，應該是利用小預算製造出大節目，像是節目置入或爭取更大預算，「應該站在公司立場解釋節目可以成功的原因，在韓國節目成功，不只是因為演出人，而是觀眾可以得到新資訊或是效果。」

丁哲珉以讓嘉賓辨別真假場景的「第六感」為例，「製作費不能無限支出，而是讓觀眾看起來花了很多錢，從室內裝潢、陳列，有固定配合的裝潢師傅或是改建，讓觀眾有這樣的感覺跟效果。」

若以實境秀而言，詹仁雄表示，實境秀中也要控制藝人的表現，像是給藝人的選項不是一就是二，讓他不管選擇哪個都好看，也必須在快速的效率跟目標中，讓藝人有好的表現。

丁哲珉認為，事前就先想好最壞的結果並做好準備，同時要給藝人足夠的信任，通常製作人出現時代表偏離原本的設定，他也會自我檢討。

丁哲珉也說，不會限制藝人的表現，「比起高潮迭起，比較想讓臨場感呈現出來，沒有嚴格要他們配合，我想要做的，反而是會希望他們發揮原本的趣味感，像是突發中他們吵架了，或許不好但有臨場感，也是另一種樂趣。」

丁哲珉多次與韓國知名主持人劉在錫合作，他稱讚劉在錫雖然資深，但很能接受新事物，節目上也會引導嘉賓。對於和素人合作，丁哲珉則說：「創造一個環境，讓你可以安心玩，其他的交給我就好。」

丁哲珉表示，最重要的是「愛」，不是把表演人當作成功的工具，「成功的PD（節目製作導演）是要相信作品、參與的人，他們也要相信我，並讓觀眾看到趣味性。必須要有信賴的接觸，不能以錢為基礎，要讓人得到怎麼樣的趣味，為他人著想，不能只成就自己的世界和夢想。」

他提到，像是「第六感」某集部分來賓落淚，選擇放進去是考慮到很多現代人獨自生活，加上COVID-19疫情影響會感到孤單，「我想告訴觀眾，你做得很好，這句話不常在生活聽到，卻是現在需要聽到的話，我真的希望我做的節目是可以讓大家幸福的節目。」

詹仁雄則說：「一個真正的製作人，應該從無到有做到成功節目，或是把收視率做到好。心裡還是要有善念、有感恩跟愛人。」他也發現自己摯愛是製作選秀節目，演藝圈需要明星，將會繼續努力。（編輯：張雅淨）1111020