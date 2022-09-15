坤達升格「綜藝玩很大」隊長 吳宗憲邀走金鐘紅毯

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）實境綜藝節目「綜藝玩很大」迎接開播8週年，吳宗憲和KID今天舉辦記者會慶祝，也宣布坤達正式成為黑隊隊長。由於節目今年第5度入圍金鐘，兩人也大方邀坤達一起走紅毯。

過去已參加3季節目的坤達，如今升格隊長，他感性表示：「小隊長只是名稱，覺得壓力很大」，吳宗憲則稱讚坤達的轉變，從原本「沉默是金」、彷彿只是顏值擔當，變成玩最瘋的人。KID（林柏昇）笑言：「我甚至懷疑他有變裝癖，在懲罰的時候都玩超瘋的。」吳宗憲現場也邀請坤達老婆柯佳嬿上節目，讓坤達面露些許難色，吳宗憲見狀立刻詢問：「你決定不了嗎？」讓現場笑翻。

為迎接8週年，節目組也啟動新計畫，全員將進行888公里環島慶祝，一起歡迎、考驗坤達加入。吳宗憲和KID其實早把坤達視為一家人，今年「綜藝玩很大」再度入圍「益智及實境節目主持人獎」，第一時間兩人就已邀請坤達一起走紅毯，讓坤達興奮表示，是人生頭一次參加金鐘。

吳宗憲這回除了「綜藝玩很大」外，自己也另以「綜藝大熱門」和Lulu（黃路梓茵）、陳漢典入圍「綜藝節目主持人獎」，被問及哪一個得獎機率高，吳宗憲坦率表示：「兩個都給我也滿合理。」

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今年金鐘獎新增了網路人氣票選活動，將選出「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」2個獎項，吳宗憲、KID和坤達也大力催票，目前不負眾望、暫居第一，但3人仍不忘繼續拉票。吳宗憲說，自己十年前就曾呼籲讓全民參與金鐘投票，如今已達成，現在他又提出新目標，希望金鐘獎能變成真正華人金鐘獎，邀請東南亞各國華語綜藝節目都來參與。

最後，今天剛好是前主持群之一的小鬼黃鴻升逝世兩週年，吳宗憲談到此事時，語氣特別感性，坦言時間過很快，2年過去了，「人留下很多回憶，很懷念他！」也認為記者會辦在這天別具意義。（編輯：屈享平）1110915