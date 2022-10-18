金鐘頒獎分2天引熱議 曹瑞原：各自努力闖出一片天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）第57屆金鐘獎頒獎典禮首次將節目、戲劇拆開舉辦，並於21、22日登場。面對改革，正反聲浪皆有，上屆金鐘評審主委、參與改革的導演曹瑞原表示，「各自努力，都會闖出一片天」。

參與改革討論的「斯卡羅」導演曹瑞原今天出席公廣集團金鐘入圍茶會，也再次解釋分成2天的用意。他認為台灣戲劇會超越電影，這不只發生在台灣，而是世界觀影趨勢，「金鐘獎必須要有一些改變，要漸漸國際化，在獎項上就要更專業。」

至於綜藝大哥吳宗憲先前批評金鐘分2天舉辦很蠢，曹瑞原坦然接受：「我想是會有（爭議）」，並表示：「確實很多時候演員的光芒會廣泛一點，綜藝節目畢竟幾十年，就是他們那幾名，但我想大家各自努力，都會闖出一片天」。

曹瑞原也說，請大家完整參與典禮全程後再離席，前幾年金鐘獎頒到戲劇獎時，會場半邊的綜藝節目入圍者都已離開，「分開辦理後，希望大家都尊重這樣的專業場合，這就是為你而辦的」。

「火神的眼淚」製作人李志薔與導演蔡銀娟、「四樓的天堂」導演陳芯宜、「茶金」導演林君陽、「俗女養成記2」導演嚴藝文及陳長綸等，都同意曹瑞原的觀點，認為OTT平台的影響力逐漸比戲院還大，與時俱進變革、細分戲劇專業類別都是好發展。

蔡銀娟也希望台灣觀眾能支持本土OTT平台，畢竟要創作旗艦型的作品，沒預算就無法實踐，「目前較多國際OTT平台都是事後買版權，不做事前投資，觀眾支持本土平台，其才更願意投資在地影集，形成正向循環」。嚴藝文則說：「分開能早點回家，不用那麼餓肚子」。

曹瑞原也回溯近年台劇轉變歷程，「我覺得最棒的是，台灣擺脫了30年的偶像劇輪迴」。20多年前他拍「孽子」時，身旁都是偶像劇作品，他鼓勵大家多去創新，才能活絡產業。

此次以「斯卡羅」入圍戲劇男配角的吳慷仁也有現身，並說自己就是偶像劇出身的演員。10年前，他也曾茫然思考，「我這輩子會不會就這樣，不上不下的」，在拍「麻醉風暴」時也從沒想過，未來會有這麼多職人劇、類型劇出現，「能在這個時代承接下去，真的很好」。

吳慷仁認為台灣影視是有強項的，請大家不要心急，「給他們多一點時間做田調，讓演員的前置時間拉長，就能看到每部戲的成果，大家一起加油」。（編輯：張芷瑄）1111018