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金鐘獎紅毯直擊 Lulu甜美蝴蝶結粉色禮服、蔡尚樺黑色低胸亮相【圖輯】

2022/10/21 17:58（10/21 18:54 更新）
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第57屆金鐘獎21日登場，曾寶儀（左）一身亮黃色長禮服，蔡尚樺（中）身穿黑色低胸褲裝展性感，Lulu（右）一襲蝴蝶結粉色禮服現身。中央社記者裴禛、張新偉攝 111年10月21日
第57屆金鐘獎21日登場，曾寶儀（左）一身亮黃色長禮服，蔡尚樺（中）身穿黑色低胸褲裝展性感，Lulu（右）一襲蝴蝶結粉色禮服現身。中央社記者裴禛、張新偉攝 111年10月21日
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（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎今晚頒獎，星光紅毯搶先登場，由金鐘常勝軍薛紀綱與YouTuber焦凡凡合作主持。眾星盛裝出席，頒獎典禮主持人曾國城、唐綺陽攜手步紅毯，曾國城身穿亮面灰綠色西裝，唐綺陽則以黑白設計感褲裝登場，Lulu則以一襲蝴蝶結粉色禮服現身，展現甜美可愛氣質。（編輯：李念庭）1111021 

藝人蔡尚樺角逐益智及實境節目主持人獎，黑色低胸禮服綴上金色流蘇，亮麗吸睛。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人蔡尚樺角逐益智及實境節目主持人獎，黑色低胸禮服綴上金色流蘇，亮麗吸睛。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人Lulu黃路梓茵（圖）雙料入圍，今年選擇一套粉色蝴蝶結俏皮感禮服走紅毯，展現可愛氣質。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人Lulu黃路梓茵（圖）雙料入圍，今年選擇一套粉色蝴蝶結俏皮感禮服走紅毯，展現可愛氣質。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
Lulu黃路梓茵（前左）與黃子佼（前右）一同踏上星光大道，臉上喜悅神情展露無疑。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
Lulu黃路梓茵（前左）與黃子佼（前右）一同踏上星光大道，臉上喜悅神情展露無疑。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人曾寶儀入圍生活風格節目主持人獎，以亮黃色長禮服登場。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人曾寶儀入圍生活風格節目主持人獎，以亮黃色長禮服登場。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人卓文萱以一身白色系氣質禮服步上星光紅毯，特別側身小露美背，展現好身材。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
藝人卓文萱以一身白色系氣質禮服步上星光紅毯，特別側身小露美背，展現好身材。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
楊小黎一襲薰衣草紫色禮服搭配甜美笑容亮相。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
楊小黎一襲薰衣草紫色禮服搭配甜美笑容亮相。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人鍾欣凌角逐兒童少年節目主持人獎，一襲桃紅色系禮服開心亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人鍾欣凌角逐兒童少年節目主持人獎，一襲桃紅色系禮服開心亮相紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
「TRY科學」節目主持人王伯源（左）、陳瑋薇（右）角逐兒童少年節目主持人獎，陳瑋薇特別抱著兒子一同走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
「TRY科學」節目主持人王伯源（左）、陳瑋薇（右）角逐兒童少年節目主持人獎，陳瑋薇特別抱著兒子一同走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
黃子佼一身黑色系西裝開心登上星光大道，開心留影。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
黃子佼一身黑色系西裝開心登上星光大道，開心留影。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
金鐘典禮主持人曾國城（左）、唐綺陽（右）盛裝亮相。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
金鐘典禮主持人曾國城（左）、唐綺陽（右）盛裝亮相。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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