唐綺陽主持金鐘獎瘦12公斤 攜手曾國城紅毯打頭陣

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第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日由星光大道先暖場，典禮主持人曾國城（左）攜手唐綺陽（右）開心走紅毯，也預告讓大家期待典禮精彩演出。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

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（中央社網站21日電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度分開舉辦，節目類頒獎典禮今晚率先在台北國父紀念館登場，頒獎典禮主持人曾國城、唐綺陽率先走紅毯，唐綺陽身穿黑白花瓣褲裝亮相，受訪時透露為了主持金鐘總共瘦12公斤，但不能說出目前的體重數字，笑稱「因為還是個胖子」。

唐綺陽被媒體問及瘦身有成時，她笑回「一看就知道還好，可以走紅毯而已啦，還需要遮來遮去」，不過沒有關係，人到這個年紀有點分量是很好的。

曾國城走金鐘紅毯時也說，希望他和唐綺陽兩個「重量級主持人」，可以讓典禮有別開生面的不同。（編輯：王靖怡）1111021

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，典禮主持人曾國城（左）、唐綺陽（右）一同走上星光大道，展現強大氣場。中央社記者裴禛攝 111年10月21日