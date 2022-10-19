曾國城唐綺陽金鐘開場秀歌藝 典禮控時連笑都謹慎

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第57屆電視金鐘獎頒獎典禮倒數兩天，節目類主持人曾國城、唐綺陽今天進行彩排開場表演，大秀歌藝舞技外加RAP，累得滿身大汗，更透露為精準控時連笑都不敢笑太久。

曾國城和唐綺陽負責今年金鐘節目類頒獎典禮的開場節目「我要你的愛」，和12名專業舞者唱跳演出，歌聲讓人驚豔，不過光彩排就已全身濕透。

今天受訪時，曾國城自信地替自己打90分，唐綺陽則自首彩排過程小落詞，因為字幕機趕不上RAP速度，如果典禮當天真的忘記，她就會啦啦啦的唱下去。一旁的曾國城也順勢吐槽，唐綺陽的身體沒有「大動」只有「移動」。

唐綺陽透露目前已準備4套造型，而曾國城有3套。先前兩人在主持人公布記者會中，談到要瘦身，今天再被問及進度，唐綺陽笑說早已停滯，曾國城也開玩笑說搭檔已把S、M尺寸的衣服都退掉了，並自嘲自己體重改變進度也很緩慢。

金鐘頒獎典禮將至，有「國師」之稱的占星專家唐綺陽被媒體問到有沒有幫自己卜卦？她笑回，一定很困難所以不用卜，平時當講師只要管好自己，這次當主持人還要控制整個典禮流程。

不過無論如何，兩人都保證典禮會在晚上10時前結束，不然就沒有分兩場舉辦的意義。曾國城補充，他們連笑都不敢超時，但一定會讓得獎者發表感言，至於感言講太長還有沒有聲音，就不知道了。

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第57屆電視金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮分別於21、22日晚上7時在國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡StarHub、東森美洲台等同步收看。

網路部分，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部臉書專頁、Vidol、Vidol YouTube、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看。（編輯：張雅淨）1111019