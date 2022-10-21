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「大嘻哈時代」奪綜藝節目 金鐘節目類得獎名單一次看
首頁 / 娛樂

金鐘節目類肯定「新創」 小S一票擦身主持人獎

2022/10/21 23:14
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（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎。節目類評審召集人楊少驊表示，今年主軸是「新創」，很認同資深主持人帶著年輕主持人的傳承，其中綜藝節目主持人獎「熙娣想聊」僅以一票落敗。

節目類評審召集人楊少驊在今晚頒獎典禮後受訪表示，今年評審主軸為「新創」。楊少驊表示，評審希望能是一個創新的節目而非持舊，但也很肯定資深主持人，「我們對於願意付出的資深主持人絕對鼓勵，在他們身上看到傳承，值得敬佩。」

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綜藝節目主持人獎由「婚禮歌手」黃子佼與Lulu（黃路梓茵）摘下。楊少驊表示，「婚禮歌手」2名主持人要面對素人，還要成為素人跟歌手嘉賓之間的橋梁，是很大的挑戰。

楊少驊表示，這個獎項討論激烈，休息了2次才進行最後投票，也是今天才知道結果，最後是3票比上「熙娣想聊」的2票勝出。另外益智與實境節目主持人獎由「阮三个3」拿下，楊少驊認為主持人組合清新，類實境秀的表現讓觀眾看得很舒服，此獎也競爭激烈，同樣是3票打敗2票的「全明星運動會」。（編輯：屈享平）1111021

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