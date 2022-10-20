金鐘57益智實境節目入圍多元 上山下海看見台灣美[影]

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運動實境節目「全明星運動會」今年獲得第57屆電視金鐘獎益智及實境節目獎、主持人獎2項提名，藝人江宏傑（左起）、徐展元、錢薇娟12日一起出席三立電視金鐘入圍分享會，分享獲提名心得。（三立提供）

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（中央社記者王心妤台北20日電）第57屆金鐘獎益智及實境節目獎入圍類型多元，從競技類「全明星運動會」、「決戰水下伸展台」、益智類「全民星攻略」，到走遍台灣的「阮三个3」等，都讓觀眾耳目一新。

台灣節目近年力求變化，實境秀也更加多元，「阮三个3」由金馬影后楊貴媚領軍，搭檔演員温貞菱、施名帥、林柏宏，以台東縣成功鎮的太陽魚好食民宿為主場景，每集都有不同藝人造訪，還有第2季主持人范少勳回鍋當嘉賓，溫馨情感吸引不少觀眾。

「上山下海過一夜」由雷艾美、「八弟」蕭志瑋、「阿傑」黃仕傑、楊盛堯共同主持，帶著觀眾上山下海。從動植物觀察、行腳到採集當地特產做成佳餚，多元節目內容受到肯定。

「決戰水下伸展台」主持人Janet（謝怡芬）曾說自由潛水是世界第二危險的運動。節目從2019年開始徵求參賽者，最後從2000多人中選出10名水下攝影師、10名自由潛水模特兒參賽，每集游進台灣潛水秘境挑戰不同主題，除了照片震撼人心，也希望喚起更多對海洋保育的關注。

「全明星運動會」前身是三立除夕特別節目「2020全明星運動會」，從零運動底子的藝人開始訓練並進行真正的比賽，由錢薇娟、江宏傑分別率領藍隊、紅隊，徐展元擔任轉播員。競賽過程熱血，不只去年摘下金鐘益智及實境節目獎，藝人奮力想取勝的精神也感動觀眾。

「全民星攻略」由曾國城及蔡尚樺共同主持，每集節目邀請不同嘉賓挑戰問答並爭取獎金。曾國城日前受訪說，節目從剛推出就入圍也得獎，這次改變節目型態又入圍，「印證百尺竿頭，更進一步的道理。」

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於本週末登場，電視節目類明晚舉行，戲劇類則於22日晚上登場。（編輯：張雅淨）1111020

影片來源：公視綜合（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

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