林柏宏智商拯救阮三个3 製作人笑曝要找精明的

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）台式慢綜藝「阮三个」推第3季，找來演員林柏宏擔任新小幫手，上山下海掃民宿。製作人方夢貞曝揪林柏宏的原因，就是帥和聰明，另外她也幽默吐槽班底們活動力強，唯一美中不足就是智商不高。

實境節目「阮三个」主打由明星獨自經營民宿的體驗過程，第3季主持人由楊貴媚與施名帥、温貞菱、林柏宏組成。日前製作人方夢貞、主持人林柏宏接受中央社專訪暢聊拍攝趣聞。

由於林柏宏與製作團隊在影集「大債時代」合作過，在有基礎信任下聽到邀約時，立即答應，為「阮三个」獻出實境秀處女作。

林柏宏笑言，節目組對他相當寬容厚愛，還開出「人來就好，當純渡假也行，不一定要留下來當小幫手」的條件，完全沒要求他做功課，不像擔任民宿廚師一職的施名帥，得提前3週學習西餐料理。

林柏宏本來也秉持當貴客的心態抵達民宿，沒想到進門不到幾分鐘，就被老闆娘楊貴媚「邀請」協助，一路從架木板，忙到賣果汁、整理房務，無奈表示：「媚姊就是有種魔力，她說什麼我們就會做什麼」，對金馬影后毫無招架之力。

至於為何邀請林柏宏參與，製作人方夢貞則笑言理由很膚淺，就是「帥」。她透露，先前合作「大債時代」時，工作人員就常常對林柏宏流口水，很早就推薦把他放進「阮三个」成員名單，「媚姊看到柏宏來，也眼冒愛心尖叫，每天都很開心，而且我們也需要聰明、精明的人」。

方夢貞開玩笑說，歷來民宿小幫手動能強、體力好，就是智商普遍不高，算錢、分配工作都不大靈光，所幸有理工男般的林柏宏替民宿管理流程。

林柏宏舉例，有回民宿快閃店要販售酪梨牛奶，飲料要加多少酪梨、糖、奶，隨性的温貞菱喜歡憑感覺添加，自己則會要求SOP流程，訂出精準材料用量，讓每個人專業分工做事。方夢貞馬上替他歸納重點：「就是會搞砸的，千萬別讓他們負責，讓他們出勞力」，兩人都忍不住大笑。

「阮三个」前2季待過田裡、住過山上，方夢貞表示，這季毫無疑問就想到海邊，不過尋覓拍攝的民宿地點卻相當坎坷。團隊逛遍所有民宿網近2個月都無果，最後出動助理開Google map，沿著花蓮以下的海岸線，一間一間放大搜尋，才找到在台東成功海邊、剛經營不到半年的新開民宿。

方夢貞坦言，除了天氣是不可控因素，這回面對海也是一大挑戰，為了勘查、測試水上設施拍攝，製作團隊前後曬傷好幾遍。不過這回也是「阮三个」開播以來，動能最強的一季，從看日出、滑SUP、衝浪，到與原住民朋友學習如何和自然相處。

方夢貞笑言：「他們說成功也有兩個百貨可以逛，有海邊的『太平洋精品百貨』和山上的『新光山岳』，都能體驗許多不一樣的生活。」

不過經歷3季「阮三个」與2季特別節目後，方夢貞形容每年拍攝都像開同學會，且與拍戲不同的是，楊貴媚、參與演員及工作人員都像家人，家族成員也隨著每季開拍越來越多。

新成員代表林柏宏也同意說法，直呼就算白天已早起看日出、爬山累到全身癱軟，所有人在節目組收工、沒鏡頭後，還是喜歡聚在一起聊天，不睡覺。他開玩笑說拍攝最大缺點就是「睡不飽」。他也希望藉由「阮三个」的播出，讓觀眾體驗到台灣的山海之美，與真摯珍貴的人情溫暖。

「阮三个」18日起，每週五晚上9時於公視首播。（編輯：陳政偉）1110218

實境節目「阮三个」推出第3季，邀請演員林柏宏加入，製作人方夢貞（圖）笑說理由很膚淺，就是「帥」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月18日