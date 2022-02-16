「阮三个3」前進台東 温貞菱躲冰箱嚇壞施名帥

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公視實境節目「阮三个3」前進台東成功海邊，16日在台北舉辦媒體茶敘，新主持人組合林柏宏（右起）、温貞菱、楊貴媚、施名帥也同步亮相。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）由明星獨自經營民宿的實境節目「阮三个」推出第3季，今天舉辦媒體茶敘亮相全新主持陣容。施名帥也透露，温貞菱這季為了整人把自己塞進冰箱，讓他嚇到差點中風。

「阮三个」繼前2季住過田中間、深山裡後，最新季將業務範圍擴張到台東山海間的漁村。今天主持人楊貴媚與施名帥、温貞菱、林柏宏現身宣傳之際，也特地重現民宿快閃店的招牌商品「磅蛋糕」大展廚藝。

除了固定班底、老闆娘楊貴媚外，施名帥與温貞菱是繼春節餐車特別企劃後，二度參與，3人直呼與製作單位、成員合作過後，都習慣對彼此諜對諜防範，因像温貞菱這季就跟製作單位聯手，成為嚇人擔當，一天到晚調皮惡整夥伴和房客，更被楊貴媚開玩笑形容是練過軟骨功。

施名帥回憶自己到民宿第一天，身高165公分的温貞菱為了嚇自己，竟把自己塞進冰箱，讓他現在回想起還心有餘悸，「當下以為是什麼命案現場，嚇到覺得都快中風了。」温貞菱後來甚至還躲過行李箱，把范少勳嚇到尖叫聲傳遍整個民宿，唯獨本季新加入的林柏宏逃過一劫。

温貞菱表示：「其實我一直想要嚇柏宏，還跟導演討論考慮從2樓房間的陽台，爬到隔壁他的房間窗戶，可惜他的戒備心太重了，一直都嚇不到」。

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楊貴媚笑言，每一季參與「阮三个」經營民宿都賺到感動、人情與不知道的人事物，比起金錢更有價值；不過問及現實中是否也考慮經營，她直呼完全不會，光想到要打掃、消毒殺菌，就覺得要被累死。

「阮三个3」全季共8集，邀請范少勳、黃瀞怡（小薰）、邵雨薇、鍾欣凌、朱芷瑩等來賓，一同共襄盛舉，將於18日起每週五晚上9時在公視首播，中華電信MOD、Hami Video、myVideo同日晚上10時上架更新。（編輯：張芷瑄）1110216