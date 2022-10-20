金鐘獎綜藝節目入圍強強爭霸 小S姐妹合體廝殺黃子佼師徒[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人小S（左）主持的綜藝節目「熙娣想聊」、黃子佼（右）師徒聯手主持的「婚禮歌手」入圍第57屆金鐘獎綜藝節目獎。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北20日電）台劇大爆發，綜藝節目不遑多讓。第57屆金鐘獎綜藝節目獎入圍者除了摘下新加坡亞洲內容大獎最佳亞洲脫口秀的「熙娣想聊」、還有資深主持人黃子佼師徒聯手主持的「婚禮歌手」。

藝人徐熙娣（小S）結束「康熙來了」後首檔綜藝節目「熙娣想聊」，由姐姐徐熙媛（大S）和老搭檔B2擔任製作人，開播就摘下2022新加坡亞洲內容大獎最佳亞洲脫口秀，也入圍釜山影展「亞洲內容獎」最佳創作者。小S摘新加坡亞洲內容大獎後笑稱，自己已經是「國際巨星」了，希望能做出好看節目，此次入圍金鐘也來勢洶洶。

「大嘻哈時代」導師名單包含嘻哈歌手大支、熊仔、剃刀蔣、Leo王，還未開播就吸引超過2000人參加海選，最後選出66人參賽。節目積極挖掘新星，為演藝圈注入嘻哈「星」勢力。

「婚禮歌手」挑戰台灣音樂實境節目新類型，主持人黃子佼、黃路梓茵（Lulu）驚喜現身婚禮現場，與歌手嘉賓為新人送上祝福。每集不同的橋段與新人組合，讓觀眾都有全新感受，又被橋段感動。

「HiHi導覽先生」是全台語節目，由浩子跟李霈瑜一起主持，每集邀請2名導覽先生從訪談到外景講述台灣歷史、文化和在地故事，以更多元方式讓觀眾理解腳下這塊土地，累積更多情感也能有更多省思。

「#T-POP我們聽大的!!」從華語金曲旋律出發，在台灣電視史上首度在音樂綜藝節目應用AR（擴增實境）、VR（虛擬現實）技術，由主持人黃子佼帶觀眾重返歌曲的年代，找回最初的感動。

第57屆金鐘獎頒獎典禮將於本週末登場，電視節目類明晚舉行，戲劇類則於22日晚上登場。（編輯：張雅淨）1111020

影片來源：CATCHPLAY PLUS （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

影片來源：大嘻哈時代 The Rappers （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

影片來源：婚禮歌手 （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

影片來源：HiHi導覽先生 （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）