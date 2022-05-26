「女外科」喜劇藏醫療困境苦磨5年 原著以為遭詐騙

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導演賴孟傑拍攝醫療職人劇「村裡來了個暴走女外科」，他坦言，醫療環境問題很嚴重、很複雜，身為影視工作者「我只是想讓觀眾知道，你我都會生病，如果醫療垮了，這不是開完笑」，只能用自己最擅長的創作拍成電視劇，邀大家一起來想辦法。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）揭開寫實又荒謬醫療現狀的影集「村裡來了個暴走女外科」，讓觀眾跟著劇情笑中帶淚，導演賴孟傑和原著醫師劉宗瑀盼用喜劇包裹的糖衣，把白袍下的困境公開，大家一起來想辦法。

影集每週更新，原著「小劉醫師」劉宗瑀還得斜槓當漫畫家，畫出幕後辛酸又爆笑的故事。日前她與筆下的「水豚」導演賴孟傑接受中央社記者專訪時，更透露曾以為翻拍影集是被詐騙的烏龍，「當時點頭授權後3年沒聯繫，想說是不是做夢」，聽得讓導演一臉抱歉。

賴孟傑苦笑解釋，5年前在書店意外看到原著，默默地就站著讀完，第一時間把書推薦給好友蔡淑臻，兩人一拍即合，想把它拍成電視劇，內心有股衝動想為醫護發聲。

賴孟傑坦言，醫療環境問題很嚴重、很複雜，身為影視工作者他也沒有解決辦法，「我只是想讓觀眾知道，你我都會生病，如果醫療垮了，這不是開完笑」，只能用自己最擅長的創作拍成電視劇，邀大家一起來想辦法。但現實太苦、太荒謬，觀眾難以入口，賴孟傑和夥伴只好想辦法用「喜劇」包裹出一層糖衣，這份用心也感動了小劉醫師。

不過取得授權後，問題就來了，為找出議題與喜劇間的平衡，「村裡來了個暴走女外科」劇本反覆熬了3年，把原著像念論文般翻到爛，努力將60萬字的討論草稿濃縮成10集精華。

籌資更是大難題，賴孟傑說，在台灣醫療劇難找投資，雖然新聞聲量大，但對實質收視率很有挑戰，「電視台和投資人對這種議題性、沉重的題材會害怕，花錢又不討喜」，更何況又是鮮少前例的「醫療喜劇」，讓投資者不敢出手。

為了籌備劇本開發與養活自己，劇組所有人都得四處接工作，賴孟傑笑言，中途還揪女主角蔡淑臻去拍影集「噬罪者」，回想起來也想笑，「我跟她說要去打工賺錢，妳要不要一起，畢竟她為了『暴走』推了很多工作」，沒想到還讓蔡淑臻抱回人生首座金鐘獎。

當資金、劇本到位，聯繫了小劉醫師時，又遇上COVID-19疫情攪局，醫院場景難以租借。劇組只能把「陽光醫院」拆成多處拍攝，外觀主門在桃園石門、急診室在新竹山中的療養院，手術房則在桃園龜山的工廠，美術組的精心布置，讓賴孟傑驕傲說很多醫療顧問都稱讚：「比台大醫院還大、可以在裡面執業了」。

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不過昂貴的醫療器材怎麼來，就得仰賴小劉醫師，除了發揮人脈、連哄帶騙找來近百名醫療顧問協助，更成為劇組的「哆啦A夢」，宛如有百寶袋似借到各式真實器材。小劉醫師更自嘲是「刀房拾荒者」，每天在醫院幫美術組撿酒精瓶、藥瓶回劇組，拍攝重點開刀戲的一週，更全程在場，確認醫療資訊正確，也努力陪跑每一場能參與的宣傳。

為什麼這麼努力，小劉醫師分享，劇裡、書裡所刻畫的荒謬醫療評鑑、醫護人員過勞、偏鄉資源缺乏、殘忍的醫病糾紛，幾乎都是她親身經歷的「現實」，雖然曾經萬念俱灰，但她決定打起精神寫書、經營臉書倡議醫療權益，因為民眾教育要從講故事開始，「就像播種，讓他們願意聽、願意理解，不知道何時會發芽」，看到著作真的被翻拍成電視劇及後來的迴響，種子終於長成花園，讓小劉醫師滿滿感動。（編輯：張芷瑄）1110526