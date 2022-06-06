小劉醫師本尊現身 分享女外科媽媽的暴走人生

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「小劉醫師」劉宗瑀近日受邀到高雄市立圖書館演講，在講座中分享自己的創作來源、醫療故事、兒童教育、戲劇拍攝等題材，也談到自己長期關注的兒教議題。（高市圖提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）「小劉醫師」劉宗瑀到高市圖演講，以故事分享外科醫師工作實況，不僅需要獅子的心、老鷹之眼，還要有女士的手指，並一路談到自身關注兒教議題，大談女外科媽媽的暴走人生。

公共電視台熱播電視劇「村裡來了個暴走女外科」喜迎完結，高雄市立圖書館近日邀請小劉醫師本尊、同名小說作者劉宗瑀分享「女外科媽媽的暴走人生」，帶讀者進醫療現場，看見最真實的人生百態。

高市圖今天新聞稿指出，劉宗瑀在講座中分享自己的創作來源、醫療故事、兒童教育、戲劇拍攝等題材，吸引近200名書迷到場、線上直播也有多人觀看，會後簽書隊伍人龍更是綿延不絕。

劉宗瑀說，外科醫師需要具備有「獅子的心、老鷹之眼以及一雙女士的手指」。她以日本外科手術訓練關卡為例，例如外科醫生會使用鑷子輔助折出超小紙鶴、或是捏出一粒米壽司來，以訓練手部、增進手術技巧。她也大方分享手術過程、介紹人體組織，還趁機進行醫學衛教，讓民眾既緊張、興奮，又長知識。

高市圖指出，劉宗瑀擔任過高市圖「雄愛讀冊種子教師培訓工作坊」講師，曾經以醫學觀點引領工作坊學員了解親子共讀對嬰幼兒的發展。講座中她也分享自己長期關注的兒教議題。

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劉宗瑀說，自己從小覺得考試並非難事，但體認到不能以自身認為的標準套用在孩子身上並要求學習，因此開始關心如何與孩子雙向溝通，她認為以繪畫的方式教育孩子特別有用，從繪本進入親子教育既有趣也實用，「說故事」也是大人必須不斷學習的一門學問，引起現場許多家長共鳴。

劉宗瑀小說「村裡來了個暴走女外科」劇情改編成電視劇，帶領觀眾、讀者關注不為人知的醫療世界，和醫護人員辛勞的一面。高市圖表示，如果對外科醫師的內心世界感興趣，可上臉書「高雄市立圖書館-閱讀心視界」粉專觀賞回顧，感受小劉醫師永不放棄的熱情。（編輯：謝雅竹）1110606