「小劉醫師」不開刀謎底曝光 罹PTSD崩潰手抖

（中央社記者葉冠吟台北30日電）蔡淑臻主演的醫療喜劇「村裡來了個爆走女外科」，最新劇情終於揭開「小劉醫師」不開刀的真相，原來是「小劉醫師」曾因過勞流產而釀成創傷後壓力症候群，進刀房就會手抖、聽見嬰兒哭聲。

蔡淑臻在影集初登場時就擺明「不開刀」，上週播出的第7、8集終於解開她「創傷後壓力症候群」（PTSD）的真相，原來是曾在過勞狀態下開刀，意外流產，之後每次開刀就會聽見嬰兒哭聲，身心崩潰之際，丈夫最後也選擇離開。

蔡淑臻透過劇組分享，劇中PTSD症狀是還原小說的內容，包含手抖、覺得噁心，特別是心理狀態「不知道這一刀下去，究竟是救了他？還是害了他？」許乃涵飾演的護理長，也同樣在家庭和工作雙重壓力下崩潰，點出女性醫護在職場遭遇的困境。讓原著作者劉宗瑀坦言：「醫療最懂人體極限，可是醫療人員卻往往被逼超過了極限。」

同時，飾演蔡淑臻的恩師「老狐狸」夏靖庭也在這兩集驚喜出現，登場方式比愛徒更暴走，他在火車上原想好意提醒女乘客走光，沒想到卻反被誤認為變態捉進警察局，導演賴孟傑強調：「很多網友都說這太誇張，但其實是張再興的親身經歷，當下聽到這個故事覺得太棒了，我一定要放進劇本！」

夏靖庭、蔡淑臻師徒倆不僅在醫院走廊不斷偷吃別人食物，一鏡到底拍攝從正餐吃到點心，大展吃貨能力，兩人還一來一往鬥智、對決醫療專業知識，卻在最後一題考題偷藏洋蔥，透露自己罹患胰臟癌，要愛徒替自己開刀，作為「生命的最後一堂課」，讓網友紅了眼眶。

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另外，風田幫村民義診檢查乳房的橋段也引起熱議，畫面中用各種蔬果呈現女性乳房，讓網友大讚「太有創意」。風田也自曝，像跟海裕芬對戲時，對方會一直開玩笑說：「捏一捏，不要害羞」，即興的表情和台詞逗得他頻頻笑場。

賴孟傑透露這個比喻的橋段，靈感是來自「小劉醫師」劉宗瑀。劉宗瑀表示：「如果要表現惡性乳癌的話，表面會凹凸不平，就像苦瓜或花椰菜。」（編輯：屈享平）1110530