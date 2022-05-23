「女外科」痛揭醫療糾紛議題 引醫護共鳴找初心

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）「你們把醫師告完了，以後誰來救你們？」醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」劇情揭開沉重醫療糾紛議題，引發不少醫護共鳴，分享親身經歷。

上週六播出的第5、6集收視分別為1.53及1.64，醫師3人組蔡淑臻、杜姸、風田分別面臨家屬怒罵提告、病患離世的考驗，在在凸顯醫護人員承受的壓力與痛苦。3人下班後在卡拉OK店高唱片頭曲「沒有人在乎你在乎的事」用歌聲發洩，讓網友看得好心疼，也成為本週1分鐘最高收視1.96的落點。

今天劇組也釋出影集片頭曲「沒有人在乎你在乎的事」動畫版MV，細膩點出揪心的醫療現況，包含醫療量能超載、醫療糾紛、醫護過勞等，導演賴孟傑透過劇組強調「醫療糾紛不只出現在劇中，現實生活中大大小小的醫院都在發生」，更曾有醫療顧問在拍攝現場時，包包中就有2張熱騰騰的法院傳票。

在影集播出後，也有許多醫護人員紛紛在網路分享自己經歷的故事。劇情中風田照顧昏迷不醒的「黑腳」阿公，被不斷的截肢、急救，只因子女想要他的保險理賠金，讓重症醫師陳志金也在臉書（Facebook）分享，表示想起多年前的往事。

陳志金說，當時有名80歲的老伯伯臥床多年，長期洗腎，急救時因敗血症導致多重器官衰竭，情況非常不樂觀，已CPR超過半小時，家屬還是希望醫護人員繼續壓，但老伯伯在台灣並沒有家人，只有平時照顧他的一個阿姨。

陳志金看完老伯伯狀態後，請值班醫師停止CPR，沒想到這位阿姨竟跪下來哀求醫師持續急救，當陳志金耐心解釋「伯伯到處都在流血，肋骨也壓斷了，一般急救30分鐘，如果沒有回來，就不需要再壓了」，對方卻怒吼反說要提告。

後來陳志金經由社工師才得知，阿姨是從中國來照顧伯伯，並自稱為對方同居人，1個月後，就能申請長期留在台灣；平時，每個月靠伯伯的退休俸養活在中國的家人，一旦伯伯往生，就會失去經濟來源，還得出境回去，讓陳志金聽完非常難過。

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陳志金最後也再次呼籲，希望藉由照顧、退休制度及「病人自主權利法」的修正、「預立醫囑」的推動，讓年長、失能者能保較有尊嚴的善終，但他也強調：「這樣的事件，還是非常少，不會澆熄我們的熱情，我還是相信人性本善，不過，只要一件，就會永遠記得。」

原著作者「小劉醫師」劉宗瑀也強調：「本劇的核心就是要找回醫護人員的初心，每次面對困境的時候，我們都會想著『初心』而繼續走下去。」（編輯：陳仁華）1110523