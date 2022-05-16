「女外科」蔡淑臻救孕婦護理師 克服心魔惹哭觀眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」播出後獲好評，映後直播時，演員蔡淑臻（左）、杜姸（右）回憶起護理師生產的橋段，是血量很多的一台刀，拍到最後滿地都是血，兩人的雙腳也都被染紅。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北16日電）醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」劇情高潮迭起，藝人蔡淑臻飾演的小劉醫師原堅持不開刀，但見護理師許乃涵羊水破了，終於突破心魔展現專業刀法，成功迎接新生命，惹哭觀眾。

公視今天發布新聞稿指出，「村裡來了個暴走女外科」收視不斷成長，14日播出第3、4集，收視率分別為1.46和1.81，爆笑之餘也藏滿洋蔥，惹哭78萬觀眾。

其中收視高峰2.06落在朱軒洋和張再興這對宮廟活寶身上。朱軒洋一口氣做了14盤不同風味的紅燒肉要張再興試吃，沒想到其中一盤是加了奇臭無比的鯡魚罐頭，讓張再興吃下去馬上吐出來，氣得要找朱軒洋理論，兩人爭執竟釀成意外得進醫院急救。

最感人的片段，莫過於許乃涵飾演的護理長，因醫院人力不足，即將臨盆的她仍得穿梭急診室奔波，最終不只羊水破了，還大量出血，緊急場面讓網友看了超緊張，不捨表示「醫護人員太辛苦，36週還不能待產」、「醫護過勞真的讓人難受」。

當初堅持不願意進刀房的蔡淑臻，為了護理長終於突破心魔，踏進手術室，更使用台大醫院婦產科名醫施景中發明的「王蟲縫合法」，不只親自上陣，快且精準的動作也大受好評。蔡淑臻特別感謝施景中：「開拍前有向施醫師請教，他真的鉅細靡遺地教了我好幾遍。」

施醫師本尊也準時收看影集，並在臉書分享：「女主角看到小嬰兒順利救活，喜極而泣，真是我心情的寫照。」在映後直播時蔡淑臻、杜姸回憶起護理師生產的橋段，是血量很多的一台刀，拍到最後滿地都是血，兩人的雙腳都被染紅。

此外，為了解救迷信、深信自己不舒服是「中邪」的村民楊麗音，蔡淑臻還得穿上道士袍對「陣」下藥，揮舞香火，嘴裡噴水又噴火，還搞笑跳起光劍舞，讓網友笑到不行，直呼：「光劍都出來了有夠鬧！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡淑臻加碼爆料，光劍是導演賴孟傑出的臨時考題，她也真如同劇中台詞所說，所有的步伐、動作都是在YouTube看影片學的。

本回播出還有兩大彩蛋，第一是演員曾珮瑜客串評鑑委員，另一個則是擁有百萬粉絲的YouTuber白痴公主客串披頭散髮的白衣女子，身為粉絲之一的賴孟傑表示這是想給觀眾驚喜，網友開心回應：「導演成功了，看到痴痴真的驚訝！」（編輯：管中維）1110516

醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」劇情高潮迭起，為了解救迷信、深信自己不舒服是「中邪」的村民，演員蔡淑臻（左）在劇中還得穿上道士袍對「陣」下藥，搞笑跳起光劍舞。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月16日