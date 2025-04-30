金馬影帝莫子儀出演影集 蔡淑臻讚拍親密戲老手

（中央社記者洪素津台北30日電）金馬影帝莫子儀睽違7年再出演影集「喝酒吧！笨蛋」，劇中他和蔡淑臻有親密戲，蔡淑臻大讚對方給足安全感，「他把我抱起那剎那，我就覺得是老手，很知道怎麼移動身體、走位」。

影集「喝酒吧！笨蛋」故事圍繞著曾是國際調酒大賽冠軍的莫子儀展開，風光一時的他，卻因意外失去嗅覺跌入人生谷底，夜夜買醉、渾渾噩噩，唯一縈繞心頭、總是在夢中揮之不去的，是調酒啟蒙恩師蔡淑臻，2人關係超越師徒，更像靈魂相惜的知己。

劇中莫子儀、蔡淑臻有不少對手戲，今天2人出席宣傳記者會，提及在劇中的親密戲就像是「動作片」一樣，蔡淑臻說：「莫子儀要把我抱起來放到桌上，還要負責打翻花盆換位置，他把我抱起那剎那，我就覺得果然是老手很知道怎麼移動身體、走位，相當輕巧。」2人也相當有默契，排練一次就開拍。

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莫子儀睽違7年再度主演影集，更難得挑戰喜劇角色，他透露為了詮釋劇中角色，原本滴酒不沾的他，特地拜師調酒師Allen（鄭亦倫），更在酒吧實習1年時間，從認識各種酒杯、洗杯子，以及學習調酒動作。

戲劇「喝酒吧！笨蛋」將在6月上線。（編輯：林恕暉）1140430