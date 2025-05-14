「搜查瑠公圳」首映 朱軒洋吳卓源同台

（中央社記者王心妤台北14日電）電影「搜查瑠公圳」今晚首映，曾傳緋聞的男女主角朱軒洋和吳卓源均出席活動，兩人同框雖成為媒體焦點，但並沒有太多互動。

導演賴俊羽率演員朱軒洋、吳卓源、梁修身、張世、姚淳耀、潘儀君、李雪、詹懷雲、張永正、廖嘉琛、王振復、眼肉芽等人，出席首映活動。

朱軒洋笑說，拍戲時看到飾演父親的張世，有種緊張感，當時真的很凶，動作戲也很激烈；張世則說，朱軒洋叛逆的樣子，很像年輕的自己，「他叼著菸逗我，看到他會有點慚愧，我小時候怎麼這副德性，讓我很想揍他。」出品人邱瓈寬也在一旁吐槽：「你以前也是這樣。」

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為了催高票房，朱軒洋也肩負劇組期待抽出祭品文的抽籤條，最後抽到以朱栢康賣冬瓜茶的角色設定為賣點，只要票房突破5000萬元就請影迷喝冬瓜茶的抽籤條。其他人看到朱軒洋抽出這張籤後也笑說：「還好不用去集體跳瑠公圳了。」

「搜查瑠公圳」將於22日全台上映。（編輯：吳素柔）1140514