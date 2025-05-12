吳卓源拍新電影被綁架 爆料導演下手比較狠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北12日電）演員朱軒洋、吳卓源、朱栢康等人演出電影「搜查瑠公圳」，吳卓源在拍攝過程中印象最深刻是被綁架的戲碼，「朱栢康大哥怕我痛所以手下留情，導演親自示範下手比較狠」。

導演賴俊羽耗時多年製作出台灣治安史上首宗離奇女分屍命案電影「搜查瑠公圳」，片中除了有偵查探案的刺激感，還有張世與朱軒洋的演出動人父子情，這段劇情催出不少人與父母親之間從誤會到和解的共鳴。

根據電影公司今天發出新聞稿，導演賴俊羽、演員潘儀君、吳卓源等人日前出席「搜查瑠公圳」母親節特映會活動，在映後和觀眾分享並爆料拍戲趣事。

潘儀君在映後提到，在張世跟朱軒洋在家中爆發父子衝突的那場戲，連她都被嚇到，但這也讓他們和解的戲更加令人動容。

透過 Google News 追蹤中央社

吳卓源則說，「有一場我被朱栢康綁架的戲，朱大哥擔心會讓我受傷所以都蠻手下留情的，反而是導演親自示範的時候下手比較狠」，這一場戲的氛圍也讓演員都真實進入到情境之內。

「搜查瑠公圳」將於22日正式上映。（編輯：陳清芳）1140512