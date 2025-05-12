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吳卓源拍新電影被綁架 爆料導演下手比較狠

2025/5/12 22:54（5/12 23:11 更新）
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演員吳卓源（左起）與潘儀君、導演賴俊羽日前在台中、台南、高雄3地出席電影「搜查瑠公圳」特映場活動，與影迷一起歡度母親節。（伯樂影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月12日
演員吳卓源（左起）與潘儀君、導演賴俊羽日前在台中、台南、高雄3地出席電影「搜查瑠公圳」特映場活動，與影迷一起歡度母親節。（伯樂影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月12日
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員朱軒洋、吳卓源、朱栢康等人演出電影「搜查瑠公圳」，吳卓源在拍攝過程中印象最深刻是被綁架的戲碼，「朱栢康大哥怕我痛所以手下留情，導演親自示範下手比較狠」。

導演賴俊羽耗時多年製作出台灣治安史上首宗離奇女分屍命案電影「搜查瑠公圳」，片中除了有偵查探案的刺激感，還有張世與朱軒洋的演出動人父子情，這段劇情催出不少人與父母親之間從誤會到和解的共鳴。

根據電影公司今天發出新聞稿，導演賴俊羽、演員潘儀君、吳卓源等人日前出席「搜查瑠公圳」母親節特映會活動，在映後和觀眾分享並爆料拍戲趣事。

潘儀君在映後提到，在張世跟朱軒洋在家中爆發父子衝突的那場戲，連她都被嚇到，但這也讓他們和解的戲更加令人動容。

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吳卓源則說，「有一場我被朱栢康綁架的戲，朱大哥擔心會讓我受傷所以都蠻手下留情的，反而是導演親自示範的時候下手比較狠」，這一場戲的氛圍也讓演員都真實進入到情境之內。

「搜查瑠公圳」將於22日正式上映。（編輯：陳清芳）1140512

#朱軒洋
#吳卓源
朱軒洋
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