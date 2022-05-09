「女外科」撞頭來真的 蔡淑臻苦嘆我的肉不是肉

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演員蔡淑臻（左）在戲劇「村裡來了個暴走女外科」首集登場方式就相當不平凡，被「棄屍」在偏鄉小村莊，送醫過程中又不停撞頭，連螢幕前的觀眾看了都覺得痛。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）女星蔡淑臻主演的醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」7日首播好評不斷，蔡淑臻一出場就被棉被包裹著送醫，四處撞頭連觀眾看了都覺得疼，她說全程來真的，「我的肉都不是肉」。

公視今天發布新聞稿分享，「村裡來了個暴走女外科」上週六（7日）首播收視開紅盤，第1、2集平均收視率分別為1.07及1.31，收視高峰達1.54，以輕鬆詼諧的劇情療癒65萬人；最高收視率落在蔡淑臻、風田合力夾出病患肛門裡的手機；另一收視高峰，則是風田被病患噴得滿身是嘔吐物的畫面。

首集蔡淑臻登場方式也不平凡，先是被「棄屍」在偏鄉小村莊，後來在送醫過程中又不停撞頭，連螢幕前的觀眾看了都覺得痛。蔡淑臻在映後直播時爆料「現場都是真撞」，忍不住埋怨導演為什麼一定要拍特寫鏡頭，並直呼「我的肉都不是肉」。導演賴孟傑解釋，因為蔡淑臻是非常敬業的演員，做什麼都要來真的。

杜姸和風田飾演的住院醫師也真槍實彈上場。杜姸戲裡戲外都以縫合小天才之姿獲得一片好評，她坦言，「現在看到什麼水果都想縫了，下次可以挑戰看看縫蓮霧。」

風田則在映後直播透露，被嘔吐物噴滿臉戲分的拍攝過程，原來現場是用強力水柱噴濕，大家再用煮好的泡麵、蔬菜往他身上丟，風田記憶猶新地說：「那天被噴了好幾次，真的好冷。」

全劇以輕鬆的喜劇節奏成功贏得觀眾芳心，講究的專業醫療細節更是讓醫護人員都認可，包含病患的器官、傷口逼真，就連診療動作也相當真實，片尾出現龐大的醫療顧問團隊也讓眾人讚嘆不已。

每集更釋出「醫療科普」影片，由醫師親自解說劇中的醫療狀況，影集原著作者小劉醫師也跟著首播，親自上線回應網友的疑問，網友們直呼「看劇長知識，讚」、「後面解說也太加分」，期待台灣能有更多這樣無厘頭、輕鬆的醫療劇。

「村裡來了個暴走女外科」每週六晚上9時於公視一次播出2集。（編輯：張雅淨）1110509

醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」7日首播好評不斷，其中一幕為演員風田被病患噴得滿身是嘔吐物，他透露現場拍攝時，真的是被強力水柱噴濕，大家再用煮好的泡麵、蔬菜往他身上丟。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月9日