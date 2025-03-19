「女外科2」男主角陷風波 蔡淑臻不便透露製作進度

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員蔡淑臻持續籌備戲劇「村裡來了個暴走女外科」第2季，不過有關聯的男演員接連鬧出風波，目前製作進度不公開，蔡淑臻被下封口令，但提到公視預算被砍，多少有間接影響拍攝進度。

蔡淑臻參與製作並主演的戲劇「村裡來了個暴走女外科」第2季持續籌備中，今天蔡淑臻出席保養品活動時坦言該劇的製作進度不能多說，已被下達封口令，擔心多言會有額外傷害，公視將統一對外說明。

該劇籌備過程不太順利，第1季男主角朱軒洋深陷情感糾紛，第2季男主角人選王大陸則有兵役和教唆傷害等風波，蔡淑臻形容近期新聞有如「腥風血雨」。

先前朱軒洋在魏如萱新歌MV演出深情男子，被許多網友罵翻，對此蔡淑臻表示，「我覺得不衝突，演員就是情感豐富的動物，他很年輕，可能不知道怎麼處裡。」至於王大陸，蔡淑臻表示，「看到王大陸新聞嚇一跳，我們沒有見過面、沒有合作過，很震驚。」

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關於工作近況，蔡淑臻表示，最近忙著錄製有聲書，「對我來說是全新的挑戰，有聲書錄製很多角色，一人分飾多角，一個人要變化成10幾種聲音，我快被搞瘋，我也有找聲音開發老師上課，只覺得很痛苦。」

感情方面，蔡淑臻交往小12歲的男友，但兩人並沒有共同興趣，她笑說：「我這個年紀，不走一步算一步能怎麼辦。」而她先前凍卵已經過期，近年也發現自己沒有要生小孩的心意。（編輯：張雅淨）1140319