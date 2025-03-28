李芳雯首錄實境節目 被沈玉琳嫌老霸氣回嗆

（中央社記者洪素津台北28日電）藝人沈玉琳、李芳雯隨節目「花甲少年趣旅行」一起到嘉義玩，李芳雯首錄實境節目顯得相當興奮，未料卻被沈玉琳狂虧是「菜瓜布」，她當場就回嗆：「我是豆腐，只是老了一點！」

女演員李芳雯今天透過節目組分享，「花甲少年趣旅行」是她生平首次錄製的實境節目，「我是很瘋狂的人，以前的外號是蕭婆，隨興到連經紀人都提醒我記得收斂一點，但出來玩就是要開心放飛自我！」原本擔心會冷場，但有了身旁3名沈玉琳、嚴立婷、風田等活寶，立刻安心，全程笑聲不斷。

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除了美食美景，沈玉琳安排體驗棒打小人的儀式。風田自爆被詐騙新台幣10萬元，立刻在小人紙寫上「詐騙集團」。嚴立婷則寫上某人的名字，被沈玉琳逼問線索，她才透露：「這位結仇對象就是不懂感恩，希望她能改過，是位比芳雯姐年輕一點的女生，曾經從事演藝事業，但現在已不在這行了。」

李芳雯盼下次還能參加實境秀，風田在旁搞笑說：「希望下次的女來賓都是單身，最好是貴婦。」沈玉琳秒虧：「不能怪風田，他看到的都是美女，來到這裡卻看到菜瓜布。」李芳雯聽了怒嗆：「我是豆腐，只是老了一點！」沈玉琳也自嘲：「風田是鮮肉，我是息肉。」（編輯：陳政偉）1140328